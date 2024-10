ETV Bharat / state

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴ കനക്കും; രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്, 12 ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്, ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്

Two women holding an umbrella crosses the road during heavy rain, in Kochi ( ANI )