കൊച്ചി: തോരാമഴയും കടല് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളും കടലിലെ കവര് എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര സമുദ്ര- മത്സ്യ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്. മഴക്കാലത്ത് നദികളില് നിന്ന് വന് തോതില് കടലിലേക്ക് വെള്ളം വന്നു ചേരുന്നു. ഇത് കടല് ജലത്തെ കൂടുതല് പോഷകഗുണമുള്ളതാക്കുകയും കടല് ജീവികള്ക്ക് രാത്രിയില് സ്വയം പ്രകാശമാനമാകാനുള്ള നോക്ടിലുക സ്കിന്ഡിലന്സിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സമുദ്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ സമുദ്ര ജൈവ വൈവിധ്യ പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗം നടത്തിയ ഫീല്ഡ് പഠനത്തില് കണ്ടെത്തി. പ്രാദേശികമായി ഈ കടല്ജീവികളുടെ സ്വയം പ്രകാശന പ്രതിഭാസത്തെ കവര് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
ഗവേഷണ കപ്പലായ സില്വര് പൊമ്പാനോയില് നടത്തിയ പഠനത്തില് കൊച്ചി തീരത്തിന് നാല്പ്പത് കിലോമീറ്റര് അകലെയും 40കിലോമീറ്റര് ആഴത്തിലും ഈ പ്രതിഭാസമുണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തത്ഫലമായി ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള തിരമാലകള് നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും. നേരത്തെ ഇത് തീരത്തോട് ചേര്ന്ന് മാത്രമാണെന്നായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് തീരത്ത് നിന്ന് അകന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലും വീതിയിലും ഇവ ദൃശ്യമാകുന്നുവെന്നാണ് ഗവേഷകര് ഇപ്പോള് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിലെമ്പാടുമയി ഇവ മിന്നിത്തിളങ്ങുമ്പോള് കടലിന്റെ ഉപരിതലം ഓറഞ്ച്-ചുവപ്പ് നിറത്തില് രാത്രിയില് കാണപ്പെടും.
ഓഗസ്റ്റില് ഈ പ്രതിഭാസം കേരളത്തിലെ നിരവധി തീരങ്ങളില് കണ്ടതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. കൊയിലാണ്ടി, ചാവക്കാട്, എടക്കഴിയൂര്, നാട്ടിക, ഫോര്ട്ട് കൊച്ചി, പുത്തന്തോട്, പുറക്കാട്, പൊഴിക്കര തുടങ്ങിയ തീരങ്ങളിലാണ് ഇത് ദൃശ്യമായത്.
ശരിക്കും ഈ പ്രതിഭാസം മത്സ്യമേഖലയെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാല് ഇവയ്ക്ക് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതമുണ്ടാക്കാനാകുമെന്ന് സിഎംഎഫ്ആര്ഐ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നു. ഇത്തരത്തില് പ്രകാശമാനമായ പ്രദേശം മീനുകള് ഒഴിവാക്കും. കാരണം അവിടെ അവയ്ക്ക് മതിയായ ഓക്സിജന് ലഭ്യമാകില്ല.
മാത്രമല്ല ഇവയുടെ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലും വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു.ഈ പ്രകാശമാനമായ സ്ഥിതി ലാര്വകളെയും മീന്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വാണിജ്യ മൂല്യമുള്ള പൂര്ണ വളര്ച്ചയെത്തിയ മത്തി, അയല പോലുള്ളവയെയും ബാധിക്കുമെന്നും ഗവേഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കവരുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഓക്സിജന് നില ലിറ്ററിന് 4.27 മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ്. ഇതില്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് ഇത് ലിറ്ററിന് 6.25 മില്ലിഗ്രാമെന്ന തോതിലും.
കടല് ജലം നിരന്തരം പരിശോധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ സംഭവങ്ങള് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത്. മാറിയ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങള് ഇത്തരം കവര് പ്രതിഭാസം കൂടുതല് തീവ്രവും അനുസ്യൂതവുമാക്കുമെന്നും സിഎംഎഫ്ആര്ഐ മേധാവി ഡോ.ഗ്രിന്സണ് ജോര്ജ് പറയുന്നു.