തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി കെഎസ്ആര്ടിസിയിലേക്കെത്തിയ പുതിയ വോള്വോ ബസ് കാണാനെത്തി മോഹന്ലാല്. കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ വെണ്പാലവട്ടത്തെ ഡിപ്പോയിലെത്തിയാണ് പുത്തന് ബസിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകള് കാണാന് സൂപ്പര് താരമെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് ചെറിയ ദൂരം ബസില് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഗതാഗത മന്ത്രി കെബി ഗണേഷ് കുമാര്, കെഎസ്ആര്ടിസി ചീഫ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് പ്രമോജ് ശങ്കര് എന്നിവരും മോഹന്ലാലിനെ അനുഗമിച്ചു. ബസിനുള്ളിലെ സൗകര്യങ്ങള് മന്ത്രി തന്നെ വിശദീകരിച്ചു നല്കിയപ്പോള് ബസിന് പുറത്ത് ഡിപ്പോയിലെ ജീവനക്കാരടക്കം നിരവധി പേരാണ് താരത്തെ കാണാന് തിക്കിതിരക്കിയത്. കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ സാധാരണ ബസിലും മോഹന്ലാല് അല്പനേരം യാത്ര ചെയ്തു.
കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ മാറ്റം ഗംഭീമാണെന്നും നടന് മോഹന്ലാല് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. കെ എസ് ആര് ടിസിയുടെ ബസില് സഞ്ചിക്കുന്നത് തന്നെ പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. കോളജില് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതല് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ബസുകളൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ബസുകള് ഗംഭീരമായിട്ട് മാറുകയാണ്.
സുഖകരമായ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങള് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാന് മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാറിന് കഴിഞ്ഞു. എന്റെ സ്നേഹിതനായതു കൊണ്ടു പറയുന്നതല്ല. തീര്ച്ചയായും നല്ല പ്രവര്ത്തനമാണ് ഗണേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്നത്.
ഇനി കൂടുതല് നല്ല കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാന് നാട്ടുകാരുടെ കൂടി പിന്തുണ വേണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് ഗതാഗതത്തിന് നല്ല പ്രധാന്യമുണ്ട്. ഒരു നാടിന്റെ ഗതാഗത മേഖലയുടെ പുരോഗതി ആ നാടിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആദ്യം ഘട്ടത്തില് 156 പുതിയ ബസുകള്, അധിക സര്വീസുകള് സെപ്തംബര് 1 മുതല്
ആദ്യഘട്ടത്തില് 156 പുതിയ ബസുകളാകും കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ സംസ്ഥാനമാകെയുള്ള ഡിപ്പോകളിലേക്കെത്തുകയെന്ന് മന്ത്രി കെ ബി ഗണേഷ് കുമാര് പറഞ്ഞു. എണ്ണത്തിലായാലും വാഹനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടായാലും കെഎസ്ആര്ടിസി യുടെ ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം വാഹനങ്ങള് വരുന്നത്.
കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള മുഖച്ഛായ മാറുകയാണ്. കാറുള്ളവരെ പോലും കെഎസ്ആര്ടിസിയിലേക്ക് ആകര്ഷിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മുഴുവന് വാഹനങ്ങളും പരിഷ്കരിച്ചത്. 130 കോടിയുടെ വണ്ടിയാണ് കെഎസ്ആര്ടിസി വാങ്ങുന്നത്. തുടര്ച്ചയായി അടുത്ത ആറ് മാസത്തേക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങള് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാ ബസ് ഡിപ്പോകളിലേക്കും പുതിയ ബസുകള് പോകും.
പുതിയ വണ്ടികള്ക്ക് മൈലേജും കൂടുതലാണ്. 4 കിലോമീറ്റര് കഷ്ടിച്ചു കിട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് 8 കിലോമീറ്ററോളം കിട്ടും. വണ്ടികളിലെല്ലാം നല്ല സംവിധാനങ്ങളാണുള്ളത്. വൈ-ഫൈ ഉള്പ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ദീര്ഘദൂര വണ്ടികളുടെയെല്ലാം മുഖച്ഛായ മാറും.
സെപ്തംബര് 1 മുതല് അധിക സര്വീസുകള് ആരംഭിക്കും. ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും ആഢംബരമുള്ള വണ്ടികളാണ് കേരളത്തിലെ നിരത്തിലെത്തുന്നത്. ജനങ്ങള് അടിപൊളിയായി ആഢംബരത്തോടെ് സഞ്ചരിക്കണമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.