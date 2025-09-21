പുരസ്കാരം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നു; 48 വര്ഷത്തെ സിനിമാജീവിതത്തില് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമെന്ന് മോഹന്ലാല്
എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ മലയാള സിനിമ അതില് എന്നോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നവര്, പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്, ഇനി പ്രവര്ത്തിക്കാന് പോകുന്നവര് അവര്ക്കൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നതായും മോഹന്ലാല്
Published : September 21, 2025 at 12:02 PM IST
എറണാകുളം: സിനിമാരംഗത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അവാര്ഡാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഫാല്ക്കേ പുരസ്കാരം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുന്നുവെന്നും മോഹന്ലാല്. 48 വര്ഷത്തെ എൻ്റെ സിനിമാജീവിതത്തില് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അവാര്ഡായി ഇതിനെ കാണുന്നു. ജൂറിയോടും ഇന്ത്യന് ഗവണ്മെൻ്റിനോടുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും പുരസ്കാരനേട്ടത്തിനു പിന്നാലേ ഇന്ന് കൊച്ചിയില് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു. എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റിയ മലയാള സിനിമ അതില് എന്നോടൊപ്പം പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നവര്, പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്, ഇനി പ്രവര്ത്തിക്കാന് പോകുന്നവര് അവര്ക്കൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാര് നടന്നുപോയ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാനും സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു അവാര്ഡും കൂടിയാണ്. ഇതിനു മുന്പ് കിട്ടിയതൊക്കെ വലിയ മഹാരഥന്മാര്ക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാന് കഴിഞ്ഞതിലുള്ള നന്ദി ഈശ്വരനോടും കുടുംബത്തോടും പ്രേക്ഷരോടും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആള്ക്കാരോടും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
48 വര്ഷമായി എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച പലരും ഇന്നില്ല. അവരെ ഈ നിമിഷം ഓര്ക്കുന്നു. സംവിധായകര്, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ്, ആര്ട്ടിസ്റ്റുകള്, യൂണിറ്റ് ബോയ്സ്, മേക്കപ്പ് ആര്ട്ടിസ്റ്റുകള് തുടങ്ങി എല്ലാവരും ചേര്ന്നതാണ് സിനിമ. ഇതെല്ലാം ചേര്ന്നാണ് മോഹന്ലാല് എന്ന നടന് ഉണ്ടായത്. അവരെയെല്ലാം ഓര്ക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാര്ഡ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാന് കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയില് വര്ക് ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാര്ഡായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വര്ഷത്തെ യാത്രയില് ഈ ഒരു അവാര്ഡ് പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഇതില് എന്നെ സഹായിച്ച മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.
റോളുകള്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമില്ല, നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം, നല്ല ആള്ക്കാരുമായി സഹകരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല റോളുകള് കിട്ടുക എന്നത് ഭാഗ്യമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നടന്മാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാന് സാധിച്ച വളരെ അപൂര്വം പേരിലൊരാളാണ് ഞാന്. പ്രേം നസീര് സാറായാലും, ശിവാജി ഗണേശനായാലും നാഗേശ്വര റാവു ആയാലും അമിതാഭ് ബച്ചനായാലും രാജ് കുമാര് സാറുമായൊക്കെ വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. തിക്കുറിശി സാര്, എസ് പി പിള്ള സാര്, തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഗുരുകാരണവന്മാരുടെ സ്നേഹവും ഗുരുത്വവുമുള്ള ആളായാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അവരുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
അവാര്ഡ് കിട്ടിയ വിവരം അമ്മയെ അറിയിച്ചു. അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം അമ്മയ്ക്കുണ്ടായി. സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആളാണ് അമ്മ. സംസാരിക്കാന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാം മനസിലാകും. മാതാപിതാക്കളെ ഓര്ക്കുന്നു, അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹവുമുണ്ട്. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതെന്നും മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു. നാളെ ദൃശ്യം 3 തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണ്. അതിനായി പോകണം. 23ന് അവാര്ഡ് വാങ്ങാന് കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടുമൊപ്പം പോകണം. ഇതൊക്കെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണെന്നും ലാല് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസില് നിന്നാണ് അവാര്ഡ് വിവരം അറിയിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഷൂട്ടിലായിരുന്നു. വിവരം പറഞ്ഞ് ഓകെ ആണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അനുമതി കിട്ടിയ ശേഷമേ അവര്ക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാന് സാധിക്കൂ. നമ്മള് സ്വപ്നത്തില് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ മൊമൻ്റ് നിര്വചിക്കാന് സാധിക്കില്ല. സത്യമാണോ അല്ലെയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുപോകുന്ന മൊമൻ്റാണ്. അപ്പോള് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കും എന്നിട്ടാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ദേശീയ അവാര്ഡ് കിട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒന്നുകൂടി പറയാന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും താരം പറഞ്ഞു.
മാധ്യമസമ്മേളനത്തിനു ശേഷം കേക്ക് മുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരിലൊരാള്ക്ക് നല്കിയാണ് മോഹന്ലാല് സന്തോഷം പങ്കുവച്ചത്.
