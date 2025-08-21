തിരുവനന്തപുരം: മുതിര്ന്ന സിപിഐ നേതാവും പീരുമേട് എംഎല്എയുമായ വാഴൂര് സോമന് (72) അന്തരിച്ചു. തലസ്ഥാനത്ത് പൊതു പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കവേ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്തമംഗലം ശ്രീരമാകൃഷ്ണ മിഷന് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം ഇപ്പോള് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലാണ്. മരണ വിവരമറിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉള്പ്പെടെ ആശുപത്രിയിലെത്തി. റവന്യൂ വകുപ്പ് ശാസ്തമംഗലത്ത് വിളിച്ചു ചേര്ത്ത ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എംഎല്എമാരുടെ യോഗത്തില് പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കവേ നെഞ്ചുവേദന അനുഭപ്പെടുകയായിരുന്നു.
ഉടന് തന്നെ യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന റവന്യൂമന്ത്രി കെ രാജൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തില് ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. സിപിഐ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗമായിരുന്നു. തോട്ടം തൊഴിലാളി മേഖലയിലൂടെ പൊതു രംഗത്തെത്തിയ വാഴൂര് സോമന് എഐടിയുസി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായിരുന്നു. 2021ലാണ് ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചത്.
ഇടുക്കിയിലെ പീരുമേട് നിയോജകമണ്ഡലത്തില് എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി രംഗത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം 1,835 വോട്ടുകള്ക്ക് കോണ്ഗ്രസിലെ സിറിയക് തോമസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വാഴൂരില് നിന്നും പലപ്പോഴും സ്വന്തം ജീപ്പോടിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു പോയിരുന്നത്. വാഴൂര് സോമൻ്റെ നിര്യാണത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്, സ്പീക്കര് എഎന് ഷംസീര്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം എന്നിവര് അനുശോചിച്ചു.