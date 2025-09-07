പ്രാര്ഥനകളും കാത്തിരിപ്പും വിഫലം; മൂന്ന് ദിവസത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവില് തൻഹയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
Published : September 7, 2025 at 4:09 PM IST
കോഴിക്കോട് : കൊടുവള്ളിക്ക് സമീപം മാനിപുരത്ത് ചെറുപുഴയിൽ കാൽവഴുതി വീണ് കാണാതായ പത്ത് വയസുകാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കൊടുവള്ളി തലപൊയിൽ മുർഷിദിൻ്റ മകൾ തൻഹ ഷെറിൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് അപകടം സംഭവിച്ച കടവിൽ നിന്നും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം തെരച്ചിൽ സംഘത്തിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഉമ്മയ്ക്കും മറ്റ് ബന്ധുക്കൾക്കും ഒപ്പമാണ് തൻഹ ഷെറിനും ചെറുപുഴയിൽ എത്തിയത്. മാനിപുരത്തെ ബന്ധുവീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അലക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് തൻഹാ ഷെറിൻ്റെ ഉമ്മയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും പുഴയിലെ കടവിലെത്തിയത്. ഇവർ അലക്കുന്നതിനിടയിൽ തൊട്ട് സമീപമുള്ള പാറക്ക് മുകളിൽ ആയിരുന്നു തൻഹ ഷെറിൻ നിന്നിരുന്നത്.
ഈ സമയത്ത് കാൽവഴുതി പുഴയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.അപകട സമയത്ത് പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതും കുത്തൊഴുക്കും ഉണ്ടായതോടെബന്ധുക്കൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ ആയില്ല. തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് മുക്കം, വെള്ളിമാടുക്കുന്ന്, മീഞ്ചന്ത ഫയർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുംമുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തി തെരച്ചിൽ നടത്തി. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തിന് ശേഷവും ശനിയാഴ്ചയും നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ തൻഹാ ഷെറിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല. പുഴയിലെ കൊടക്കാട്ടുകണ്ടി കടവിന് തൊട്ടുതാഴെയുള്ള ഇരുമ്പോത്തുകടവ്, കൊളമ്പലത്ത് കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഊർജിതമായ തിരച്ചിലാണ് നടത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇതിന് താഴെയുള്ള കടവുകളിലും തെരച്ചിൽ തുടർന്നു.
അതിനിടയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽപുഴയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഉച്ചയോടെ സ്കൂബ സംഘത്തിന് സംഭവം നടന്ന ഒന്നര കിലോമീറ്റർ താഴെ വച്ച് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. ബോട്ട് കൊണ്ട് ശക്തമായ ഓളം തള്ളിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയതെന്നും ഹൈ സ്പീഡില് ബോട്ട് കറക്കുമ്പോള് ഓളം തള്ളിയിട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും പുറത്തുവരുമെന്നും തെരച്ചില് സംഘം അറിയിച്ചു.
ഫയർഫോഴ്സ്, എൻ്റെ മുക്കം സന്നദ്ധ സേന, കർമ ഓമശ്ശേരി, വൈറ്റ് ഗാർഡ്, കൂടാതെ നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി രാപ്പകൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനും ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. പൊന്നാനി ഗേള്സ് സ്കുളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിയാണ് തന്ഹ. പിതാവ്: മുർഷിദ്, മാതാവ്: റാസിദ. സഹോദരങ്ങൾ: മുഹമ്മദ് സിനാൻ, നൈഹ.
