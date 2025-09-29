ETV Bharat / state

'ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി കേസില്‍ ഗൂഢാലോചന, സ്‌പോണ്‍സര്‍ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല':വിഎന്‍ വാസവന്‍

ശബരിമലയിലെ സ്വർണ പീഠം സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍. സ്വർണ പീഠം സ്പോൺസറുടെ ബന്ധു വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഗൂഢാലോചന സംശയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം. കേസ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.

Minister VN Vasavan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 10:39 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിൽ കാണാതായ സ്വർണ പീഠം സ്പോൺസറുടെ ബന്ധു വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ വിജിലൻസ് നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പീഠം കണ്ടെത്തിയത്. സ്പോൺസറായ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം.

ഒളിപ്പിച്ച് വച്ച ശേഷം കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട്‌. ഇത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ്. റിപ്പോർട്ട്‌ കോടതി പരിഗണിച്ച ശേഷം മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ശബരിമലയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുതാര്യമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്.

നാളെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 30) കോടതി തീരുമാനം വന്ന ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു. അതേസമയം ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി കേസ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 29) വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. സ്വര്‍ണ പാളിയുടെ ഭാരം കുറഞ്ഞത് അടക്കം ദേവസ്വത്തിന്‍റെ വിശദീകരണം ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കും.

മാത്രമല്ല ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പങ്ങളുടെ പീഠങ്ങളുടെ സ്‌പെയര്‍ സ്‌പോണ്‍സറുടെ ബന്ധുവില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വിവരവും കോടതിയില്‍ അറിയിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ കെവി ജയകുമാര്‍, രാജ വിജയരാഘവന്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുക.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ശബരിമലയില്‍ നിന്നും കാണാതായ പീഠം കണ്ടെത്തിയത്. പരാതി നല്‍കിയ സ്‌പോണ്‍സറുടെ ബന്ധുവീട്ടില്‍ നിന്നുമാണ് ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് പീഠം കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 13നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പീഠം മാറ്റിയതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

ജോലിക്കാരനായ വാസുദേവന്‍റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യം പീഠം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ വിഷയത്തില്‍ കോടതി ഇടപെട്ടതോടെ വാസുദേവന്‍ പീഠം ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന് തന്നെ കൈമാറുകയായിരുന്നു. 2021 മുതല്‍ ഇത് വാസുദേവന്‍റെ വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദമുയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്പോൺസർ കൂടിയായ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾക്കൊപ്പം നൽകിയ സ്വർണം പൂശിയ പീഠങ്ങൾക്ക് അളവ് ശരിയാകാത്തതിനാൽ സ്ഥാപിച്ചില്ലെന്നും അത് തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നും എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു പോറ്റിയുടെ പരാതി. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ദേവസ്വം വിജിലൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞത്.

