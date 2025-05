ETV Bharat / state

കൊവിഡ്: ജില്ലകളില്‍ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി, ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ടുകള്‍ കണ്ടെത്തി മരുന്ന് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം - COVID19 KERALA

COVID-19 ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 23, 2025 at 7:18 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:25 PM IST 2 Min Read

Last Updated : May 23, 2025 at 7:25 PM IST