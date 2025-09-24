ETV Bharat / state

'ശബരിമല അടക്കം കേന്ദ്രം ഏറ്റെടുക്കും, പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വ്യക്തമായ പ്ലാനുണ്ട്': സുരേഷ്‌ ഗോപി

ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ദേവസ്വം വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് സുരേഷ്‌ ഗോപി. യൂണിഫോം സിവില്‍ കോഡ് വരുന്നതോടെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീരും. ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ് ഉടന്‍ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം.

Minister Suresh Gopi. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 1:48 PM IST

കോട്ടയം: ശബരിമല അടക്കമുള്ള നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ദേവസ്വം വരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ്‌ ഗോപി. ശബരിമലയെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ഫെഡറലിസം മാനിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇടപെടലുകളൊന്നും നടത്താതെന്നും അദ്ദേഹം. ബിജെപി പാലായില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച കലുങ്ക് സൗഹാർദം വികസന സംവാദത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുരേഷ്‌ ഗോപി.

യൂണിഫോം സിവില്‍ കോഡ് വരുന്നതോടെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീരും. ഏകീകൃത സിവില്‍ കോഡ് ഉടന്‍ തന്നെ വരുമെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കായി പ്രത്യേക ബില്ലും പിന്നാലെയെത്തും. കേന്ദ്രത്തില്‍ ദേവസ്വം വകുപ്പ് വരുമെന്നും ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ അതിന് കീഴിലാകും. പിന്നാലെ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കായി ദേശീയ സംവിധാനവും നിലവില്‍ വരുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര തലത്തില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പോലെ ഒരു സംവിധാനം വന്നാല്‍ മുഴുവന്‍ ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനം ഒരേ രീതിയിലാകും. ദേവസ്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്തരം മാറ്റം വരാന്‍ ആകില്ലെന്ന് ആര്‍ക്കും പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. എസ്‌ഐആര്‍ ഒരു ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനമാണ്. ബിഹാറില്‍ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കേരളത്തിന്‍റെ മുക്കിലും മൂലയിലും അത് വരും. ജനങ്ങളെ സംശയത്തിന്‍റെ ആഴക്കടലില്‍ തള്ളിയിടുന്ന നുണപ്രചരണങ്ങള്‍ക്കുള്ള കറ തീര്‍ന്ന പരിഹാരമാണ് എസ്‌ഐആറെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

സുരേഷ്‌ ഗോപി സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat.)

എയിംസ് വന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ തലയിലെഴുത്ത് മാറുമെന്നും സുരേഷ്‌ ഗോപി പറഞ്ഞു. ആശുപത്രിക്കായി തറക്കല്ലെങ്കിലും ഇടാതെ അടുത്ത തവണ താന്‍ വോട്ട് ചോദിച്ച് വരില്ല. ഇതിനായി സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരില്‍ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴയില്‍ എയിംസ് വന്നാല്‍ അത് തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിലുള്ളവര്‍ക്കും ഉപകാരപ്പെടും. കുമരകം കടന്ന് കോട്ടയം വഴി മധുര വരെയുള്ളവര്‍ക്ക് അത് ഗുണകരമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആദ്യ കലുങ്ക് സൗഹാർദം വികസന സംവാദമാണ് പാലാ മേവിടയില്‍ നടന്നത്. ജിഎസ്‌ടി, റബര്‍ കൃഷി, ക്ഷീര മേഖല, യുവാക്കളുടെ വിഷയങ്ങള്‍, തെരുവുനായ വിഷയം തുടങ്ങിയവയും വിവിധ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളും സംവാദത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നു വന്നു. ബിജെപി മേഖലാ അധ്യക്ഷന്‍ എന്‍ ഹരി, സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷന്‍ ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ്, കോട്ടയം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്‍ ജി.ലിജിന്‍ ലാല്‍ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.

