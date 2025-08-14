കണ്ണൂർ: കേരളത്തിലെ അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത ജില്ലയെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച് കണ്ണൂർ. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അതിദാരിദ്ര്യ മുക്തമാക്കുമെന്ന രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായായി 2021 ഓഗസ്റ്റിലാണ് അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. 2025 മെയ് 22 നാണ് കണ്ണൂര് ജില്ല ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മന്ത്രി എംബി രാജേഷ് നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, മ്യൂസിയം, പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഇതാണ് യഥാർഥ കേരള മോഡൽ എന്ന് പ്രഖ്യാപന വേളയില് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ അതി ദാരിദ്ര്യ മുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായും കേരളം യഥാർഥ മാതൃകയാണെന്നും സ്വന്തം നാടിൻ്റെ അനുഭവം പലർക്കും അത്ഭുതം ആണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്നതിലും ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുന്നതിലും എല്ലാത്തിനും കേരളം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മത്സരിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏതാനും ആഴ്ച കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളു. ഓഗസ്റ്റ് 21ന് സമ്പൂർണ സാക്ഷരത ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ വലിയ മാറ്റത്തിനാണ് തുടക്കമിടുന്നതെന്നും എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
അതിദാരിദ്ര്യ മുക്ത ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായി ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം, സുരക്ഷിതമായ താമസ സ്ഥലം, അടിസ്ഥാന വരുമാനം എന്നിവയില്ലാത്ത അർഹരായ 3973 കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും ആവശ്യാനുസരണം മൈക്രോപ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 1078 പേർക്ക് ഭക്ഷണവും 2296 പേർക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണവും ചികിത്സയും ലഭ്യമാക്കി. ഉപജീവനമാർഗം ആവശ്യമുളള 235 പേർക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും കുടുംബശ്രീ മുഖേനെ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. 967 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട്, ഒൻപത് ടോയ്ലറ്റുകൾ, 17 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെളളം, എട്ട് വീടുകളിൽ വൈദ്യുതീകരണം എന്നിവയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ലഭ്യമാക്കി. ഇതോടൊപ്പം 413 പേർക്ക് ആധാർ കാർഡ്, 262 പേർക്ക് റേഷൻ കാർഡ്, 280 പേർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, 149 പേർക്ക് ജോബ് കാർഡ്, 25 പേർക്ക് ഭിന്നശേഷി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, 615 പേർക്ക് വോട്ടർ ഐ ഡി എന്നീ അവകാശരേഖകളും ലഭ്യമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി അതിദാരിദ്ര്യ മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കുറ്റിയാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ധർമടം നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം എന്നിവയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്.
