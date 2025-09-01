കാസർകോട്: വയനാട് തുരങ്കപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഐക്ക് യാതൊരു അതൃപ്തിയുമില്ലെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ. സർക്കാർ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷം എടുത്ത തീരുമാനമാണിതെന്നും, ഇത് സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കാസർകോട് വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. സിപിഐക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം ഉയർന്നുവന്നത് തൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജനയുഗം ഓണപ്പതിപ്പിലെ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ജനാധിപത്യപരമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു. സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള ഇടം അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, ഫാസിസത്തിനെതിരെയാണ് സിപിഐയുടെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഓണപ്പതിപ്പിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അത് സിപിഐയുടെ അഭിപ്രായമാവില്ലെന്നും കെ രാജൻ പറഞ്ഞു.
ബിനോയ് വിശ്വം നടത്തിയ വിഭാഗീയത പരാമർശത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിരാശ തനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുവെന്നും പാർട്ടി ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എവിടെയും വിഭാഗീയത ഇല്ലെന്നും അത് വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വീട് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന്, ലീഗ് സ്വന്തം കഴിവുകേടുകൾ മറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തുരങ്കപാത നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആനക്കാംപൊയിൽ, കള്ളാടി, മേപ്പാടി പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നാലുവരി വീതിയിൽ 8.73 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് തുരങ്കപാത നിർമിക്കുന്നത്. 2,134 കോടി രൂപയാണ് നിർമാണച്ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
തുരങ്കപാത പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരവും യാത്രാസമയവും ഗണ്യമായി കുറയും. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലേക്ക് ഒരു കിലോമീറ്ററും മേപ്പാടിയിലേക്ക് 8.2 കിലോമീറ്ററും ദൂരമാണ് കുറയുന്നത്. എന്നാൽ കൽപറ്റയിലേക്കും മാനന്തവാടിയിലേക്കും യഥാക്രമം ഏഴ്, പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അധികം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും.
വയനാട് ജില്ലയിൽ 5.58 കിലോമീറ്ററും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 3.15 കിലോമീറ്ററും നീളമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കപാത നാല് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പദ്ധതി. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഒരു ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ തുരങ്കപാതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 60 ഉപാധികളോടെ അനുമതി ലഭിച്ച ഈ പാത രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ പാതയായിരിക്കും.
8.11 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളാണ്. ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴക്ക് കുറുകെ രണ്ട് വലിയ പാലങ്ങളും മൂന്ന് ചെറിയ പാലങ്ങളും പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടും. ആറ് വളവുകളുള്ള ഈ റൂട്ടിൽ ഓരോ 300 മീറ്ററിലും ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ക്രോസ് പാസേജുകളും ഉണ്ടാകും. പദ്ധതിക്കായി 33 ഹെക്ടർ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
കൂടാതെ വെൻ്റിലേഷൻ, അഗ്നിശമന സംവിധാനം, ടണൽ റേഡിയോ സിസ്റ്റം, ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം, ശബ്ദ സംവിധാനം, എമർജൻസി കോൾ സിസ്റ്റം, സിസിടിവി തുടങ്ങിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നുപോകുന്നത്.
