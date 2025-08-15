പത്തനംതിട്ട: തൃശൂര് ലോക്സഭ മണ്ഡലത്തിലെ ഇരട്ടവോട്ട് വിവാദത്തില് സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് തയ്യാറാകണമെന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജന്. വോട്ടര് പട്ടികയില് കൃത്രിമം കാട്ടിയും വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാമെന്നുള്ളത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാവി അപകടപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോന്നിയിൽ ആരംഭിച്ച സിപിഐ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
വോട്ടര് പട്ടികയില് കൃത്രിമം കാണിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ച പരിശോധിക്കാന് തയ്യാറാകാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ നിലപാട് സംശയാസ്പദമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും ഫെഡറലിസത്തിന്റെയും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും പരമാധികാരത്തിന്റെയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെയും അന്തകരായി മാറുകയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം നീളുന്ന സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ 16ന് സമാപിക്കും. റെഡ് വോളണ്ടിയര് മാര്ച്ചോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.
ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 16ന് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച, പൊതുചർച്ച, മറുപടി, പ്രമേയ അവതരണം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയോടെ സമ്മേളനം സമാപിക്കും. ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം കെ.പ്രകാശ് ബാബു, പി.പി സുനീർ എംപി, മന്ത്രി പി.പ്രസാദ്, മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ, കെ.ആർ. ചന്ദ്രമോഹൻ, സി.എൻ. ജയദേവൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. സമ്മേളനത്തില് 299 പ്രതിനിധികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്.
കടുത്ത വിഭാഗീയതകൾക്കിടെയാണ് ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. 2022ല് നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനം അടൂരിൽ നിന്നുള്ള എ.പി ജയനെയാണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. എന്നാൽ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന വിവാദത്തിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം 2023ൽ എ.പി ജയനെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി.
സിപിഐ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും പാർട്ടി പ്രതിനിധിയുമായ അടൂരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാർട്ടി നടപടി എടുത്തത്. എപി ജയനെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം ജില്ലയില് നിന്നൊരാളെ പകരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള സംസ്ഥാന കൗണ്സില് അംഗം സി.കെ ശശിധരന് ചുമതല നല്കുകയായിരുന്നു.
എപി ജയനെ മാറ്റിയത് മുതൽ ജില്ലയിൽ മണ്ഡലം തലങ്ങളിൽ വരെ വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങളും തർക്കങ്ങളും തുടർന്ന് വരികയാണ്. ഈ സമ്മേളനത്തില് എ.പി ജയൻ പ്രതിനിധിയാണെങ്കിലും ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ സമ്മേളന പ്രിതിനിധിയാക്കിയില്ല. നിലവിലെ തർക്കങ്ങള് സമ്മേളനം കഴിയുന്നതോടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജില്ലയില് നിന്നൊരാള് സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സികെ. ശശിധരൻ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
