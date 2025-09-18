വിലക്കയറ്റമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടുകാർ പോലും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ; സഭയില് പ്രതിപക്ഷ വാക്കൗട്ട്
പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായ കണക്കുകളുടെ പിന്ബലത്തിലാണ് വിഷയം സഭയില് അവതരിപ്പിച്ചിതെന്നും മന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പിന്ബലമില്ലെന്നാരോപിച്ചും പ്രതിപക്ഷം സഭയില് നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി
Published : September 18, 2025 at 7:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് വില കയറ്റം പിടിച്ചു നിര്ത്തുന്നതിന് സര്ക്കാര് സ്വീകരിച്ച നടപടികള് പ്രതിപക്ഷം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി ആര് അനില്. കേരളത്തിലിന്ന് വില കയറ്റമാണെന്നു പറഞ്ഞാല് നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ വീട്ടുകാര് പോലും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് നല്കിയ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൻ്റെ ചര്ച്ചയ്ക്കു മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഗവണ്മെൻ്റ് ഇടപെടല് പോരാ പോരാ എന്ന പ്രതിപക്ഷ വിമര്ശനം തള്ളുന്നു. ഈ ഓണക്കാലത്തെ ഇടപെടല് മാത്രം മതി ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്. ഈ ഓണക്കാലത്തെ വിപണി ഇടപെടല് പരാജയമായിരുന്നു എന്നു വിമര്ശിക്കാന് അച്ചടി-ദൃശ്യ-ഓണ്ലൈന് മാധ്യമങ്ങളൊന്നും തയ്യാറായില്ല. ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയില് കേരളം 17-ാം സ്ഥാനത്തു മാത്രമാണ്. 2025 ഏപ്രില്, മെയ്, ജൂണ്, ജൂലൈ മാസങ്ങളില് ഇറച്ചി, മുട്ട, മത്സ്യം, പാല്, പഞ്ചസാര എന്നിവയ്ക്കൊന്നും വില കൂടിയിട്ടില്ല. പച്ചക്കറിക്കും പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്ക്കും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങള്ക്കും വില കുറയുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും എന്തു കൊണ്ട് പണപ്പെരുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ധനത്തിൻ്റെയും മറ്റും വിലയിലുണ്ടായ വര്ധനയാണ് ഈ കണക്കില് പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നാളികേരത്തിൻ്റെ ഉത്പാദനത്തിലെ കുറവും ഉപഭോഗത്തിലെ വര്ധനവും ഉയര്ന്ന പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിനു കാരണമാണ്. പല വക ചരക്കുകള് എന്ന ഇനത്തിലും വര്ധനയുണ്ടായി. ഇത് ദേശീയ തലത്തില് 28 ശതമാനവും ദേശീയ തലത്തില് 38 ശതമാനവുമാണ്. സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നിനും കേരളത്തില് വിലവര്ധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റേത് സമ്പന്നരെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ്. സര്ക്കാരിൻ്റേത് പാവപ്പെട്ടവരെ ചേര്ത്തു നിര്ത്തുന്ന നിലപാടും.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ദൃശ്യമാധ്യമം വില കയറ്റത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന വാദം നിരത്തിയോ? കേരളത്തില് എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്ക്കും ഓണക്കാലത്ത് അരി കൊടുക്കാനുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. കേന്ദ്രം ഒരു മണി അരി തന്നില്ല. വേണമെങ്കില് ഓപ്പണ് മാര്ക്കറ്റില് നിന്ന് കിലോഗ്രാമിന് 24 രൂപയ്ക്ക് അരിവാങ്ങാനാണ് കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. അതും കേട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല ഈ സര്ക്കാര് ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മാര്ക്കറ്റില് 50 രൂപ വിലയുള്ള അരി 15 രൂപയ്ക്ക് വെള്ള കാര്ഡുകാര്ക്ക് നല്കി. നീല കാര്ഡുകാര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഹിതത്തിനു പുറമേ 10 കിലോഗ്രാം കൂടി നല്കി. അതു പോലെ ചുവപ്പു കാര്ഡുകാക്ക് ആളൊന്നിന് ലഭിക്കുന്ന 5 കിലോഗ്രാമിനു പുറമേ 5 കിലോഗ്രാം കൂടി അധികമായി നല്കി. ഇതിനു പുറമേ സപ്ളൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെ 20 കിലോ അരി 25 രൂപ നിരക്കില് നല്കി.
പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവര് ഈ ഓണക്കാലം വിലകയറ്റമാണെന്നു പറഞ്ഞാല് അംഗീകരിക്കുമോ? ഓണക്കാലത്ത് 140 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും ഓണച്ചന്തകള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതില് പ്രതിപക്ഷേ നേതാവും പ്രമേയ അവതാരകനായ പി സി വിഷ്ണുനാഥുമില്ലേ എന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
ഈ ഓണക്കാലത്തു മാത്രം 22 ലക്ഷം ലിറ്റര് ശബരി വെളിച്ചെണ്ണ സപ്ളൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെ വിറ്റു. എഎവൈ കാര്ഡുകാര്ക്ക് അര ലിറ്റര് വെളിച്ചെണ്ണ സൗജന്യമായി കൊടുത്തു. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം കൊണ്ടു വന്ന് 57 ശതമാനം മലയാളികള്ക്ക് ഭക്ഷ്യ ധാന്യം നിഷേധിച്ചത് കേന്ദ്രം ഭരിച്ച യുപിഎ സര്ക്കാരാണ്. 87 ശതമാനം മലയാളികള് റേഷന് കടകളില് നിന്ന് അരി വാങ്ങിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഇത്തവണയുണ്ടായത്. 99 ശതമാനം എഎവൈ കാര്ഡുകാരും അരി വാങ്ങി. 2000 ഓണച്ചന്തകള് തുടങ്ങി. പിന്നെ എവിടെയാണ് വില കയറ്റം.
599 കോടി രൂപ മാര്ക്കറ്റ് വില വരുന്ന അരിയാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. 500 ഗ്രാം സബ്സിഡി മുളകിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2 കിലോ മുളക് വിതരണം ചെയ്തു. കൊടുത്തത് അംഗീകരിക്കണമെന്നു പറയുന്നില്ല കുറ്റാപ്പെടുത്താതെയെങ്കിലുമിരുന്നു കൂടെയെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു. 2000 കര്ഷക ചന്തകള് തുടങ്ങി. കര്ഷകരില് നിന്ന് 1193 ടണ് ഭക്ഷ്യ ധാന്യം ശേഖരിച്ചു. ഈ ഓണക്കാലത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ വില്പ്പന 40 കോടിയാണ്. 2016ലെ ഇടതു മുന്നണി 5 വര്ഷം വില വര്ധിപ്പിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞെങ്കില് 8 വര്ഷം വിലവര്ധിപ്പിച്ചില്ല. അവശ്യ സാധന വിലകയറ്റം എന്ന പ്രചാരണം ഒരു സാങ്കല്പ്പിക കഥയിലെ ഓര്മ പങ്കുവയ്ക്കല് മാത്രം. വിപണി ഇടപെടലിനു സര്ക്കാര് നീക്കിവച്ച 250 കോടി രൂപയും സപ്ളൈകോയ്ക്ക് സര്ക്കാര് നല്കിയെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായ കണക്കുകളുടെ പിന്ബലത്തിലാണ് വിഷയം സഭയില് അവതരിപ്പിച്ചിതെന്നും മന്ത്രിയുടെ മറുപടിക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പിന്ബലമില്ലെന്നാരോപിച്ചും പ്രതിപക്ഷം സഭയില് നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി.
