കെ റൈസ് എട്ട് കിലോ 33 രൂപ നിരക്കില് നല്കും, വെളിച്ചെണ്ണ വില കുറയും; നിയമസഭയില് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മന്ത്രി ജി ആര് അനില്
ലിറ്ററിന് 339 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശബരി വെളിച്ചെണ്ണ സെപ്തംബര് 22 മുതല് 20 രൂപ കുറച്ച് 319 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും
Published : September 16, 2025 at 7:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഓണക്കാലത്ത് നടത്തിയ വിപണി ഇടപെടലുകൾ ഫലം കണ്ടതിന് പിന്നാലെ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്താനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനമായ സപ്ളൈകോയുടെ തീരുമാനം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുതിച്ചു കയറുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ വില കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഭക്ഷ്യ മന്ത്രി ജി ആര് അനില് നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. കൃഷിമന്ത്രി, വ്യവസായ മന്ത്രി എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ മൊത്തവിതരണക്കാരുമായി ചര്ച്ച നടത്തിയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വില കുറയ്ക്കുന്നതിന് ധാരണയിലെത്തിയത്.
ലിറ്ററിന് 339 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശബരി വെളിച്ചെണ്ണ സെപ്തംബര് 22 മുതല് 20 രൂപ കുറച്ച് 319 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. സബ്സിഡിയില്ലാതെ സപ്ളൈകോ വഴി ലിറ്ററിന് 389 രൂപയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശബരി വെളിച്ചെണ്ണ തിങ്കളാഴ്ച മുതല് 359 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കേര ഫെഡിൻ്റെ കേര വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്ററിന് നിലവിലെ വില 429 രൂപയാണ്. തിങ്കാളാഴ്ച മുതല് ഇത് 10 രൂപ കുറച്ച് 419 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഇതിനു പുറമേ തുവര പരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് 93 ല് നിന്ന് 88 രൂപയായും ചെറുപയര് 90 രൂപയില് നിന്ന് 85 രൂപയായും കുറയും. വിവധ മൊത്ത വിതരണക്കാരുമായി ചര്ച്ച നടത്തി ഒക്ടോബര് 1 മുതല് വില ഇതിലും കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് പി സുപാലിൻ്റെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സപ്ളൈകോ വഴി 386 കോടി രൂപയുടെ വില്പ്പന ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓണക്കാലത്തു നടന്നു. സബ്സിഡി ഇനത്തില് 180 കോടി രൂപയുടെ വില്പ്പനയും നോണ് സബ്സിഡി ഇനത്തില് 206 കോടി രൂപയുടെയും വില്പ്പനയുമാണ് നടന്നതെന്ന് എം നൗഷാദ്, ജി സ്റ്റീഫന് എന്നിവരെ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഓണക്കാലത്തിലേതിനു സമാനമായി 20 കിലോ അരി 25 രൂപയ്ക്ക് വിതരണം തുടരും. കെ-റൈസ് എട്ട് കിലോ 33 രൂപ നിരക്കിലും സ്പെഷ്യല് അരി 20 കിലോ 25 രൂപയ്ക്കും വിതരണം തുടരും.
2024-25 സംഭരണ വര്ഷത്തില് 5.8 ലക്ഷം ടണ് നെല്ല് സംഭരിച്ചതായി എം പ്രഭാകരനെ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 2,07,741 കര്ഷകരില് നിന്നാണ് ശേഖരിച്ചത്. 1645 കോടി രൂപ ഇതിനു വില വരും. ഇതില് 1403 കോടി രൂപ കര്ഷകര്ക്ക് നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. 242 കോടി രൂപ കര്ഷകര്ക്ക് നല്കുന്നതിന് സപ്ളൈകോ ബാങ്കുകളെ ഏല്പ്പിച്ചു. ഈ ആഴ്ച തന്നെ പൂര്ണമായും കൊടുത്തു തീര്ക്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2024-25 സംഭരണ വര്ഷത്തിലെ 1645 കോടി രൂപയില് ഒരു പൈസ പോലും കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ കുടിശിക 2017-18 മുതല് 1206 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം നല്കാനുള്ളത്. ഇതുവരെ കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള ആകെ കുടിശിക 2851 കേടി രൂപയാണ്. ഈ ഓണക്കാലത്ത് റേഷന്കടകളിലൂടെ സാധാരണയായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന അരിക്കു പുറമേ പിങ്ക് കാര്ഡുകാര്ക്ക് 5 കിലോയും നീലക്കാര്ഡുകാര്ക്ക് 10 കിലോയും വെള്ള കാര്ഡുകാര്ക്ക് 15 കിലോയും 10.90 രൂപയ്ക്ക് നല്കുകയുണ്ടായി. മഞ്ഞ കാര്ഡിന് 35 കിലോ ധാന്യം ലഭിക്കുന്നതിനു പുറമേ 1 കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാരയും നല്കി. ഓണത്തിന് 1, 49,000 ടണ് അരി വിതരണം ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞു. 598 കോടി രൂപയുടെ അരി റേഷന് കടകളിലൂടെ ന്യായവിലയ്ക്ക് കൊടുക്കാന് കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു
മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്:
ശബരി സബ്സിഡി വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്ററിന് നിലവിലെ വില 339 രൂപ, തിങ്കഴാള്ച മുതല് 319 രൂപ
ശബരി നോണ് സബ്സിഡി വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്ററിന് നിലവിലെ വില 389 രൂപ, തിങ്കളാഴ്ച മുതല് 359 രൂപ
കേരഫെഡ് കേര വെളിച്ചെണ്ണ ലിറ്ററിന് നിലവിലെ വില 429 രൂപ, തിങ്കളാഴ്ച മുതല് 419 രൂപ
തുവരപരിപ്പ് കിലോഗ്രാമിന് നിലവിലെ വില 93 രൂപ, തിങ്കളാഴ്ച മുതല് 88 രൂപ
ചെറുപയര് കിലോഗ്രാമിന് നിലവില വില 90 രൂപ, തിങ്കളാഴ്ച മുതല് 85 രൂപ
കാര്ഡുടമകള്ക്ക് ഓണക്കാലത്തിലേതിനു സമാനമായി ഒരു കാര്ഡിന് 20 കിലോ അരി 25 രൂപ നിരക്കില് ലഭിക്കും
കെ റൈസ് 8 കിലോഗ്രാം അരി 33 രൂപ നിരക്കില് ലഭിക്കും.
