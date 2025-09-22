ETV Bharat / state

ഏകദേശം നൂറോളം ഉത്പന്നങ്ങൾക്കാണ് വില കുറയുക. പുതുക്കിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ നിലവിൽ വന്നതോടെയാണ് വില കുറയുന്നത്.

Milma Products Get Cheaper Following GST Rate Cuts (Facebook)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 4:18 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പുതുക്കിയ ജിഎസ്‌ടി സ്ലാബില്‍ ബമ്പറടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മില്‍മ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക്. ഏകദേശം നൂറോളം ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വി കുറയുമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ മില്‍മ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിക്കുറവ് തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നതായും മില്‍മ അറിയിച്ചു. മില്‍മയുടെ ഒരു ലിറ്റര്‍ നെയ്യിന് (മില്‍മ ഗീ) 45 രൂപയാണ് കുറയുക.

നിലവില്‍ 720 രൂപ വിലയുള്ള നെയ്യിൻ്റെ വില 675 രൂപയായി കുറയും. ഇതേ മില്‍ ഗീയുടെ 500 മില്ലി കുപ്പിയുടെ വിലയില്‍ 23 രൂപ കുറയും. നിലവില്‍ 370 രൂപ വിലയുള്ള നെയ്യിൻ്റെ വില 347 രൂപയായി കുറയും. നിലവില്‍ 12 ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി ഉണ്ടായിരുന്ന നെയ്യിന് കേന്ദ്രം 5 സതമാനമായി ജിഎസ്ടി കുറച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വിലക്കുറവ്. പനീറിൻ്റെ ജിഎസ്ടി 5 ശതമാനം എന്നത് പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കിയതോടെ 11 രൂപയാണ് ഒപു പാക്കറ്റില്‍ കുറയുക. 245 ല്‍ നിന്ന് 234 ലേക്കാണ് വില താഴുക.

മറ്റ് വിലക്കുറവുകള്‍ ഇങ്ങനെ: മില്‍മ ബട്ടർ നിലവിലെ വില-240- പുതിയ വില 225-കുറവ്-15 രൂപ
മില്‍ ഒരു ലിറ്റര്‍ വാനില ഐസ് ക്രീം-നിലവിലെ വില 220 - പുതിയ വില 196-കുറവ് 24 രൂപ. ഇവിടെ ജിഎസ്ടി 18 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് വെറും 5 ശതമാനമാകും.
മില്‍മയുടെ പരമ്പരാഗത ജനപ്രിയ ഉത്പന്നമായ പായസം മിക്‌സിനും പരമ്പരാഗത മിഠായി ഉത്പ്പനങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 18 ല്‍ നിന്ന് 5 ശതമാനമാകും. പാക്കറ്റിലടച്ച ജ്യൂസുകള്‍ക്കും വിലയില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകും. ജിഎസ്ടി കുറച്ചതു മൂലമുള്ള മുഴുവന്‍ ആനുകൂല്യങ്ങളും പൂര്‍ണമായി മില്‍മ ഉപഭോക്താക്കളിലെത്തിക്കുമെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ കെ എസ് മണി പറഞ്ഞു.

ജിഎസ്ടി സ്ലാബുകള്‍ കുറച്ചതു വഴി ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു മാത്രമല്ല, ഈ രംഗത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമിക സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നേട്ടമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു നീക്കു പോക്കോടെ നെയ്യ്, വെണ്ണ, പനീര്‍ എന്നിവയുടെ ജിഎസ്ടി ഏകദേശം 7 ശതമാനമായും ഐസ്‌ക്രീമിൻ്റെ ജിഎസ്ടി 12 മുതല്‍ 13 ശതമാനം വരെയാകുമെന്നും ചെയര്‍മാന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മില്‍മ ഉത്‌പനങ്ങള്‍ക്കു പറമേ ഇന്നു നിലവില്‍ വന്ന ജിഎസ്ടി പരിഷ്‌കരണത്തോടെ ഫീഡിങ് ബോട്ടില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള നാപ്കിന്‍, ക്ലിനിക്കല്‍ ഡയപ്പര്‍, തയ്യല്‍ മെഷീന്‍ അവയുടെ ഭാഗങ്ങളും 2500 രൂപയില്‍ താഴെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കും വില കുറയും. ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്നിവയുടെ പ്രീമിയത്തിന് ഇനി മുതല്‍ ജിഎസ്ടി ഇല്ല.

എസി, എല്‍ഇഡി, എല്‍സിഡി ടിവികള്‍, മോണിറ്റര്‍, ഡിഷ് വാഷര്‍, ഗ്രാനൈറ്റ്, സിമന്റ്, 1200 സിസി വരെയുള്ള പെട്രോള്‍, സിഎന്‍ജി കാറുകള്‍ 350 സിസിക്കു താഴെയുള്ള ഇരു ചക്ര മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ക്കും വില കുറയും. മൊത്തം 413 ഉത്പ്പനങ്ങള്‍ക്കു വില കുറയുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ അവകാശവാദം.

അതേ സമയം ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിൻ്റെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 40 ശതമാനമാക്കിയ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തിനു കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. എന്നാല്‍ ടിക്കറ്റുകളുടെ വില വര്‍ധിപ്പിക്കാനാലോചനയില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എന്‍ ബാലഗോപാല്‍പറഞ്ഞു.
