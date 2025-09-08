നബിദിന റാലിക്കിടെ ക്ഷേത്രത്തിനൊരു ബിഗ്‌ സല്യൂട്ട്; ദിസ് ഈസ് ദ റിയല്‍ കേരള സ്റ്റോറി:വീഡിയോ

നബിദിന റാലിക്കിടെ ക്ഷേത്രത്തിനൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്; ദിസ് ഈസ് ദ റിയല് കേരള സ്റ്റോറി:വീഡിയോ
നബിദിനാഘോഷത്തിനിടെ വൈറലായ സല്യൂട്ട് വീഡിയോ. ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെയാണ് റാലിയായെത്തിയ സംഘം സല്യൂട്ട് അടിച്ചത്. വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്കും കമന്റും നിറഞ്ഞു.
Published : September 8, 2025 at 1:03 PM IST
എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു
അന്തരികി വന്ദനമു
ദേവദൂതൻ സിനിമയിലൂടെ ഹിറ്റാവുകയും മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പാട്ടിൻ്റെ പല്ലവിയാണിത്. എന്നാൽ പലർക്കും ഇതിൻ്റെ അർഥം അറിയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇപ്പോൾ ഇത് എന്തിന് പറയണം എന്നല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ് തരാം.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെ ചർച്ചയായ ഒരു വീഡിയോയുണ്ട്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കണ്ട ഒരു വീഡിയോയാണത്. വീഡിയോ കണ്ട പലരും 'ദി റിയൽ കേരള സ്റ്റോറി' എന്നാണ് പറയുന്നത്.
കേരാളാസ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി
നബിദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലായിടത്തും റാലിയും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും നടത്തുന്നത് പതിവാണ്. ഇത്തവണ വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ചാനുഭവം സമ്മാനിക്കുകയാണ് കാസർകോട് നിന്നുള്ള നബിദിന റാലി. ആ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ...
കോട്ടിക്കുളം നൂറുൽ ഹുദ മദ്രസയുടെ നബിദിന റാലിയുടെ മുൻനിരക്കാരായ യൂണിഫോം ധരിച്ച വളൻ്റിയർമാരാണ് പോകുന്നത്. പാലക്കുന്ന് കഴകം ഭഗവതി ക്ഷേത്ര ഗോപുരത്തിന് മുന്നിലെത്തിയതും നേരെ തിരിഞ്ഞ് എല്ലാ വളൻ്റിയർമാറും കൂടെ ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് നൽകി. നാടിൻ്റെ മാനവ സൗഹാർദ്ധത്തിൻ്റെ നേർ ചിത്രമായ വീഡിയോ കേരളം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തു.
പാലക്കുന്ന് സ്വദേശി അൻഷിത്ത് അശോകാണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ പകർത്തി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് വീഡിയോ വൈറലായത്. പാലക്കുന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശത്തെ അച്ഛൻ അശോകൻ്റെ ഫാൻസി കടയിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11.30ന് അൻഷിത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നബിദിന റാലി ഇതുവഴി വന്നത്.
ക്ഷേത്രത്തിന് അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ റാലിയിലെ സ്കൗട്ടുകൾ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെ നിന്ന് സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്ന രംഗം അന്ഷിത്തിന്റെ മനസില് ഉടക്കി. കൗതുകം തോന്നിയ അൻഷിത്ത് ഉടൻ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ആ മനോഹരമായ കാഴ്ച ചിത്രീകരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സ്ആപ്പിലും ഈ വീഡിയോ ചർച്ചയായി. കേരളത്തിൽ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച വേറെ എവിടെ കിട്ടും, ഇതാണ് ഒറിജിനൽ കേരളം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കമൻ്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം 5,00104 പേർ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും 55, 300 പേർ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും വൈറലായി തീരുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കട്ട സപ്പോർട്ടാണെന്നും അൻഷിത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബഹുമാനവും ഐക്യവുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഹൈലൈറ്റ്. റീലിൻ്റെ പശ്ചാത്തല പാട്ടാണ്. 'ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാന്മാർക്കും നമസ്കാരം' എന്ന് അർഥം വരുന്ന എന്തരോ മഹാനുഭാവുലു അന്തരികി വന്ദനമു എന്ന പാട്ടല്ലാതെ ഏത് പാട്ട് ഇടാൻ ആകും ഈ വീഡിയോയിക്ക് അല്ലേ.
വേറെയുമുണ്ട്
വീഡിയോ ഗ്രാഫിയിൽ കമ്പമുള്ള അൻഷിത് ബേക്കൽ ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ് മുബൈയിൽ ആറ് മാസത്തെ കപ്പൽ ജിപി റൈറ്റിങ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി. 2023ൽ പാലക്കുന്ന് ഭരണ ഉത്സവ ആയിരത്തിരി നാളിൽ ജനത്തിരക്കിനിടയിൽ വന്ന ഒരു ആംബുലൻസിനെ ഫയർഫോഴ്സ് ടീം കടത്തിവിടുന്ന വീഡിയോയും വൈറലായിരുന്നു. അന്ന് 28,000 പേരാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടത്.
Also Read: മണ്ണിനെ ഇളക്കി മറിച്ച് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വണ്ടികള്... ആവേശക്കടലായി നിലമ്പൂരിലെ 'വണ്ടിപ്പൂട്ട്' മത്സരം