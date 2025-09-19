ETV Bharat / state

മൂന്ന് വയസിനുള്ളില്‍ നേടിയത് അഞ്ച് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍; ഓര്‍മ്മ ശക്തിയുടെ ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കി ഒരു കുരുന്ന്, ദൈവികിന് ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ!

രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ്, കലാംസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ്, വേൾഡ് ബുക്ക്‌ ഓഫ് റെക്കോർഡ് എന്നിവ ദൈവിക്ക് സ്വന്തമാക്കി.

DAIVIK JIPINLAL INDIA BOOK OF RECORDS INTERNATIONAL BOOK OF RECORDS KALAM WORLD RECORDS
3 year old daivik who has five records including india book of records (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 5:13 PM IST

കണ്ണൂര്‍: ഓര്‍മ്മ ശക്തിയുടെ ഉയരങ്ങള്‍ കീഴടക്കി ഒരു കുരുന്ന്. മൂന്ന് വയസിനുള്ളിൽ നേടിയത് അഞ്ച് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍. കണ്ണൂര്‍ കിഴുത്തള്ളിയിലെ കസ്‌തൂരിച്ചാലില്‍ ജിപിന്‍ ലാലിൻ്റേയും അതുല്യ ഉത്തമൻ്റേയും ഏക മകനായ ദൈവിക് ജിപിന്‍ലാല്‍ ഓര്‍മ്മയുടെ കൊടുമുടികള്‍ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് കുതിക്കുകയാണ്.

പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് തത്സമയം ഉത്തരം പറഞ്ഞും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വസ്‌തുക്കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞും പുതുചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു ഈ കൊച്ചു മിടുക്കൻ. ഇൻ്റര്‍നാഷണല്‍ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സ്, വേള്‍ഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്‌സ്, കലാം വേള്‍ഡ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സ്, രണ്ട് തവണ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സ് എന്നിവ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ദൈവിക്.

DAIVIK JIPINLAL (ETV Bharat)

പൊതു വിജ്ഞനം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികള്‍, ദേശീയ നേതാക്കള്‍, പഴങ്ങള്‍, പച്ചക്കറികള്‍, ശരീരഭാഗങ്ങൾ, മോട്ടോര്‍കാറുകളുടെ പേരുകള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുളള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഞൊടിയിടയില്‍ മറുപടി നല്‍കും. ദൈവിക്കിൻ്റെ കഴിവുകള്‍ ആദ്യം കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അമ്മ അതുല്യ തന്നെയാണ്.

ഏഴ് മാസം തികയും മുമ്പ് ദൈവിക് കാര്യങ്ങള്‍ ഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങി. ചില സാധനങ്ങളുടെ പേര് ചോദിക്കുമ്പോള്‍ ആംഗ്യഭാഷയില്‍ മറുപടിയായിരുന്നു ആദ്യ ഉത്തരം. പിന്നീട് ഒരു വയസ് കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ചില സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞു കൊടുത്താല്‍ കൃത്യമായി ഓർത്തെടുത്ത് പേരുകൾ തെറ്റാതെ പറയാൻ തുടങ്ങി.

മൂന്ന് വയസിനുള്ളില്‍ നേടിയത് അഞ്ച് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍; ദൈവികിന് ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ! (ETV Bharat)

അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും അവൻ പഠിച്ചു. അതോടെ അമ്മ അതുല്യക്ക് തൻ്റെ മകന് ചില സവിശേഷ കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് മനസിലായി. അങ്ങനെ മകൻ്റെ കഴിവുകളെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ അതുല്യ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുളള അതുല്യ മകനു വേണ്ടി ചിത്രങ്ങളും കാര്‍ഡുകളും ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങി. " ഓൺലൈനിൽ നിന്നും ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ കാർഡുകൾ തെരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിച്ച് വാങ്ങി, വന്യജീവികളുടേയും മോട്ടോര്‍ വാഹനങ്ങളുടേയും ചിത്രങ്ങള്‍ വച്ച് ദൈവികിനെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി" എന്ന് അമ്മ അതുല്യ പറഞ്ഞു.

3 year old daivik who has five records including india book of records (ETV Bharat)

എല്ലാം ഒരു തവണ പഠിപ്പിച്ചാല്‍ മതി. ഓര്‍മ്മച്ചെപ്പില്‍ നിന്നും തുരുതുരാ വരും ദൈവിക്കിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങള്‍. ഒരു വയസും ഏഴ് മാസവും കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഇന്ത്യാ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സ് ദൈവിക്കിനെ തേടിയെത്തി. മൃഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞതിലൂടെയാണ് ഈ റെക്കോര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്.

3 year old daivik who has five records including india book of records (ETV Bharat)

രണ്ട് വയസും എട്ട് ദിവസവുമായപ്പോള്‍ പതിനെട്ട് മിനുട്ട് കൊണ്ട് 175 വസ്‌തുക്കളുടെ ഫ്‌ളാഷ് കാര്‍ഡുകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതോടെ വേള്‍ഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സില്‍ സ്ഥാനം നേടി. ഈ വര്‍ഷം അഞ്ഞൂറ് വസ്‌തുക്കള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോര്‍ഡ്‌സിന് ദൈവിക്ക് വീണ്ടും അർഹനായി.

Kalam's World Records (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ബുദ്ധി ജീവി ചമയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ് ദൈവിക്ക് എന്ന് കരുതേണ്ട. കളിയും ചിരിയും കുസൃതിയും ഒക്കെയുളള മിടുക്കന്‍ തന്നെയാണ് ഇവന്‍. അടുക്കളയില്‍ അമ്മക്ക് സഹായിയുമാണ് ദൈവിക്.

3 year old daivik who has five records including india book of records (ETV Bharat)

കണ്ണൂര്‍ സെൻ്റ് മൈക്കിൾസ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്കൂളിലെ പ്രീ കെ.ജി വിദ്യാര്‍ഥിയായ ദൈവിക് എന്നും രാവിലെ 6.30 ന് ഉണരുകയും മടികൂടാതെ സ്‌ക്കൂളിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. അഞ്ച് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയതോടെ നാട്ടിലെ താരം കൂടിയാണിപ്പോൾ. അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ആരാധകരും ഏറെയാണ് ദൈവിക്കിന്.
