ETV Bharat / state

"എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളജുകളും നഴ്‌സിങ് കോളജുകളും", ചരിത്ര നേട്ടമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി - KERALA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGES

എല്ലാ ജില്ലയിലും മെഡിക്കൽ കോളജുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്.

MINISTER VEENA GEORGE wayanad medical college kasaragod medical college nmc approval kerala medical college
Health Minister Veena George (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read

പത്തനംതിട്ട: വയനാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ എല്ലാ ജില്ലയിലും മെഡിക്കൽ കോളജുകളുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ഇരു ജില്ലകളിലെയും മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ നിർമാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ലക്ഷ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള ലേബര്‍ റൂം, ഓപ്പറേഷന്‍ തിയറ്റര്‍, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യൂണിറ്റ്, വയോജന വാര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ജില്ലാ ടി.ബി സെൻ്ററിൻ്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും കോഴഞ്ചേരി വണ്ടിപേട്ട മൈതാനത്ത് നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ നിർമാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളജും നഴ്‌സിങ് കോളജും സാധ്യമായത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടമാണ്. സർക്കാർ ഫീസിൽ മെറിറ്റിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളെ ശാക്തീകരിച്ച് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയതിലൂടെ ശരാശരി 19,000 രൂപ ചികിത്സ ചെലവ് 2024 ന് ശേഷം 9000 ആയി കുറഞ്ഞു. അപൂർവ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരവും ഫംഗസ് മസ്‌തിഷ്‌ക അണുബാധയും ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന 17കാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ സാധ്യമായെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

റാന്നി, കോന്നി, തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രികളും കോഴഞ്ചേരി, പത്തനംതിട്ട, അടൂര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രികളിലുമുൾപ്പടെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും വികസന പാതയിലാണ്. ആറന്മുള വള്ളസദ്യ, മാരാമൺ- ചെറുകോൽപ്പുഴ കൺവെൻഷൻ സമയത്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോഴഞ്ചേരി പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും. കോഴഞ്ചേരി സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടം, റോഡ് വികസനം സാധ്യമായി. കോഴഞ്ചേരി ബൈപാസ് ഡി പി ആർ അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തേയും ആത്മഹത്യ പ്രവണതയേയും നേരിടാനായി മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധ ക്ലിനിക്കിൻ്റെയും ഇമോജൻ ക്ലിനിക്കിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

കാസർകോട്, വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി

കാസർകോട്, വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളത്തിന് ഇത് ചരിത്രനേട്ടമായി. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലയളവിൽ മാത്രം നാല് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ വിജയമായി സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ സമാനമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. മെഡിക്കൽ കോളജ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ ഡോക്‌ടർമാരുടെ ലഭ്യതയും, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സകളും, ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങളും ഇരു ജില്ലകളിലും ലഭ്യമാകും.

പത്തംതിട്ട ആരോഗ്യമേഖല വികസനം

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 300 വിദ്യാർഥികൾ എംബിബിഎസ് പഠിക്കുന്നു. നാലാം വർഷ പ്രവേശനം നടക്കുന്നു. 2021ലെ ബിഎസ് സി നഴ്‌സിങ് 478 സീറ്റിൽ നിന്നും നിലവിൽ 1300 സീറ്റുകളായി. കേപ്പിൻ്റെ നഴ്‌സിങ് കോളജ് ആറന്മുളയിൽ അനുവദിച്ചു. ജില്ലയിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ സർക്കർ നഴ്‌സിങ് കോളജും കോന്നിയിൽ സിമറ്റ് നഴ്‌സിങ് കോളജും ആരംഭിച്ചു. ഒമ്പത് വർഷത്തെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം എല്ലാ മേഖലയിലും വികസനം സാധ്യമാക്കി.

Also Read:കേരളത്തിന് ചരിത്രനേട്ടം: കാസർകോട്, വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി

പത്തനംതിട്ട: വയനാട്, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ എല്ലാ ജില്ലയിലും മെഡിക്കൽ കോളജുകളുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ഇരു ജില്ലകളിലെയും മെഡിക്കൽ കോളജുകളിൽ എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ നിർമാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ലക്ഷ്യ നിലവാരത്തിലുള്ള ലേബര്‍ റൂം, ഓപ്പറേഷന്‍ തിയറ്റര്‍, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഐ യൂണിറ്റ്, വയോജന വാര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ജില്ലാ ടി.ബി സെൻ്ററിൻ്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിര്‍മ്മാണോദ്ഘാടനവും കോഴഞ്ചേരി വണ്ടിപേട്ട മൈതാനത്ത് നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ നിർമാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളജും നഴ്‌സിങ് കോളജും സാധ്യമായത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടമാണ്. സർക്കാർ ഫീസിൽ മെറിറ്റിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളെ ശാക്തീകരിച്ച് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയതിലൂടെ ശരാശരി 19,000 രൂപ ചികിത്സ ചെലവ് 2024 ന് ശേഷം 9000 ആയി കുറഞ്ഞു. അപൂർവ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരവും ഫംഗസ് മസ്‌തിഷ്‌ക അണുബാധയും ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന 17കാരനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ സാധ്യമായെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

റാന്നി, കോന്നി, തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രികളും കോഴഞ്ചേരി, പത്തനംതിട്ട, അടൂര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രികളിലുമുൾപ്പടെ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും വികസന പാതയിലാണ്. ആറന്മുള വള്ളസദ്യ, മാരാമൺ- ചെറുകോൽപ്പുഴ കൺവെൻഷൻ സമയത്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോഴഞ്ചേരി പാലത്തിൻ്റെ നിർമാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കും. കോഴഞ്ചേരി സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടം, റോഡ് വികസനം സാധ്യമായി. കോഴഞ്ചേരി ബൈപാസ് ഡി പി ആർ അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളിൽ വർധിച്ചു വരുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗത്തേയും ആത്മഹത്യ പ്രവണതയേയും നേരിടാനായി മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധ ക്ലിനിക്കിൻ്റെയും ഇമോജൻ ക്ലിനിക്കിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു.

കാസർകോട്, വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി

കാസർകോട്, വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് എംബിബിഎസ് പ്രവേശനത്തിന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷൻ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളത്തിന് ഇത് ചരിത്രനേട്ടമായി. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലയളവിൽ മാത്രം നാല് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് തുടക്കമിടാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ വിജയമായി സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ സമാനമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. മെഡിക്കൽ കോളജ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ ഡോക്‌ടർമാരുടെ ലഭ്യതയും, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സകളും, ഗവേഷണ സൗകര്യങ്ങളും ഇരു ജില്ലകളിലും ലഭ്യമാകും.

പത്തംതിട്ട ആരോഗ്യമേഖല വികസനം

കോന്നി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 300 വിദ്യാർഥികൾ എംബിബിഎസ് പഠിക്കുന്നു. നാലാം വർഷ പ്രവേശനം നടക്കുന്നു. 2021ലെ ബിഎസ് സി നഴ്‌സിങ് 478 സീറ്റിൽ നിന്നും നിലവിൽ 1300 സീറ്റുകളായി. കേപ്പിൻ്റെ നഴ്‌സിങ് കോളജ് ആറന്മുളയിൽ അനുവദിച്ചു. ജില്ലയിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ സർക്കർ നഴ്‌സിങ് കോളജും കോന്നിയിൽ സിമറ്റ് നഴ്‌സിങ് കോളജും ആരംഭിച്ചു. ഒമ്പത് വർഷത്തെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനം എല്ലാ മേഖലയിലും വികസനം സാധ്യമാക്കി.

Also Read:കേരളത്തിന് ചരിത്രനേട്ടം: കാസർകോട്, വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജുകൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER VEENA GEORGEWAYANAD MEDICAL COLLEGEKASARAGOD MEDICAL COLLEGENMC APPROVAL KERALA MEDICAL COLLEGEKERALA GOVERNMENT MEDICAL COLLEGES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.