കേരളത്തിൻ്റെ നഗര നയം മാതൃകയാക്കാൻ ശ്രീലങ്ക; അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ പ്രശംസിച്ച് കൊളംബോ മേയർ

വിദേശ, ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മേയർമാർ കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്തു. നഗരവികസനത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും പരിഹാരങ്ങളും അവർ പരസ്പരം പങ്കുവച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2025 at 11:27 PM IST

എറണാകുളം: നഗരവികസനത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരുമിച്ച് മേയർമാർ. നഗര നയം രൂപീകരിക്കാനുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ അവർ പ്രശംസിച്ചു. കേരള അർബൻ കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഉന്നതതല പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോറത്തിലെ മേയർമാരുടെ സമ്മേളനം നഗരവികസനത്തിലെ അറിവുകൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള വേദിയായി.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മേയർമാർ അവരുടെ നഗരങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നഗരവികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. നഗരവികസനത്തിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് രൂപീകരിക്കാൻ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിച്ച കേരള സർക്കാരിനെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മേയർമാർ അഭിനന്ദിച്ചു.

ബ്രസീലിലെയും മാലിദ്വീപിലെയും വെല്ലുവിളികൾ

ബ്രസീലിൽ നഗരസഭകൾ, സംസ്ഥാനങ്ങൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഫെഡറൽ കൗൺസിലാണ് നഗരവികസനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. നഗരവികസനത്തിനായി നീക്കിവെക്കുന്ന ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൻ്റെ 50 ശതമാനത്തോളം ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വകയിരുത്തുന്നതെന്ന് ബ്രസീലിയൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എഡ്വേഡോ ടഡ്യൂ പറഞ്ഞു.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രമായ മാലിദ്വീപിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നമെന്ന് മേയർ ആദം അസിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആശുപത്രികൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരിടത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അവിടെ പിന്തുടരുന്നത്. ചെറിയ രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ട് സേവനങ്ങളെല്ലാം ഒരിടത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനസാന്ദ്രതയേറിയ ഈ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ സ്ഥലപരിമിതിയും മാലിന്യസംസ്കരണവും വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണവും അറിവ് കൈമാറ്റവും ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേരള മാതൃകയും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളും

അർബൻ കോൺക്ലേവിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയിലെ നഗരവികസനത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്ന നിരവധി ആശയങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്ന് കൊളംബൊ സിറ്റി മേയർ വ്രൈ കാല്ലി ബൽത്താസർ പറഞ്ഞു. കേരള മാതൃകയിൽ ഒരു അർബൻ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി ശ്രമിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ വളർച്ച നഗരവികസനത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകണമെന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബൻ മേയർ സിറിൽ സാബ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളുടെ വികസനം ഇന്ത്യയുടെ വികസനം തന്നെയാണെന്ന പൊതു അഭിപ്രായമാണ് വിവിധ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള മേയർമാർ പങ്കുവച്ചത്. ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദ്, തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളുടെ മേയർമാർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

നഗരവികസനത്തിലെ വിവിധ അനുഭവങ്ങൾ

തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നഗരമായ ഫരീദാബാദിൽ മാലിന്യപ്രശ്നവും വെള്ളക്കെട്ടും പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളിൽ 70 ശതമാനം വിജയം കൈവരിക്കാനായെന്ന് മേയർ പർവീൺ ബത്ര ജോഷി വിശദീകരിച്ചു. വിദഗ്ധ ചികിത്സതേടി പ്രതിദിനം പതിനായിരങ്ങൾ എത്തുന്ന നഗരമായ വെല്ലൂരിൽ നഗരവികസനത്തിലെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം മാലിന്യസംസ്കരണമാണെന്ന് മേയർ സുജാത അനന്തകുമാർ പറഞ്ഞു. വെല്ലൂർ നഗരസഭയും ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളജും സംയുക്തമായി രൂപീകരിച്ച മാലിന്യസംസ്കരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും അവർ വിശദീകരിച്ചു.

നഗരവികസന പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്നും സുജാത അനന്തകുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗുണ്ടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പിന്തുടരുന്നത് സുസ്ഥിരവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സ്മാർട് ഗവേണൻസിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുമായ നഗരവികസന നയമാണെന്ന് മേയർ കോവെലമുടി രവീന്ദ്ര പറഞ്ഞു. അഞ്ച് ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം വരുന്ന പൈതൃക മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

ഗുണ്ടൂരിലെ നൂതന പദ്ധതികളും കേരളത്തിലെ സാന്നിധ്യവും

മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് സോളാർ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും, ഉറവിട സംസ്കരണത്തിനും കൃത്യമായ തരംതിരിക്കലിനും ഊന്നൽ നൽകിയും, പുനരുപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ആവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗുണ്ടൂർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഡ്രെയ്നേജ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കി, മഴവെള്ളത്തെ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, അതിവേഗത്തിലുള്ള കുടിയേറ്റം, സാമൂഹിക സമത്വം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവ നഗരവികസനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കേരള അർബൻ കമ്മിഷൻ സഹ ചെയർമാനും കൊച്ചി മേയറുമായ അഡ്വ. എം അനിൽകുമാർ മേയർ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തൃശൂർ കോർപറേഷൻ മേയർ എംകെ വർഗ്ഗീസ്, കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ മേയർ ബീന ഫിലിപ്, കേരളത്തിലെ വിവിധ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ അധ്യക്ഷർ എന്നിവരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

KERALA URBAN POLICYINTERNATIONAL URBAN DEVELOPMENTKOCHI MAYORS SUMMITCITY GOVERNANCE BEST PRACTICESMAYORS CONFERENCE KOCHI

