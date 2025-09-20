ETV Bharat / state

ബന്നോളി, തിന്നോളി, തന്നോളി, പൊയ്‌ക്കോളി... ജിമിക്കി തട്ടുകട ലൈവാണ്, ഇമ്മിണി ബല്യൊരു കാര്യത്തിനായി ഒരു 'കുട്ടി ബിസിനസ്'

കൂട്ടുകാരന് വീടൊരുക്കണം, കലോത്സവ നഗരിയില്‍ തട്ടുകടയിട്ട് വിദ്യാർഥികള്‍. മാതൃകയാകുകയാണ് മാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ എൻഎസ്‌എസ് വളണ്ടിയർമാർ.

Mavoor Higher Secondary School NSS Volunteers' Stall (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട് : ബന്നോളി, തിന്നോളി, തന്നോളി, പൊയ്‌ക്കോളി... ഇതൊരു തമാശ പറച്ചിലോ ആരെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ തന്ത്രമോ അല്ല. ഇതിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത് തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന് ഒരു വീടാണ്. മാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികളാണ് കൂടെ പഠിക്കുന്ന വീടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരന് വീട് ഒരുക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയൊരു തട്ടുകട ആരംഭിച്ചത്.

പലരും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും കുറ്റംപറയുന്ന അതേ ന്യൂജെൻ പിള്ളേരാണിത്. നോക്കൂ എന്തൊരു നന്മയാണല്ലേ ഈ കുട്ടിമനസുകളില്‍. സ്‌കൂളിലെ കലോത്സവ ദിവസങ്ങളില്‍ അവർ കൂട്ടുകാരനെ സഹായിക്കാനായി തട്ടുകട നടത്തുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഡാൻസും പാട്ടും മേളവും ഒപ്പനയുമൊക്കെ കത്തിക്കയറുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സൗഹൃദത്തിന്‍റെയും സ്നേഹത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമായി കൂട്ടുകാരന് വീട് ഒരുക്കാൻ പണം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ കുട്ടികള്‍.

വിദ്യാർഥികളുടെ തട്ടുകട (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നിരവധി വീടുകളാണ് മാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ എൻഎസ്എസ് വിദ്യാർഥികൾ ഇങ്ങനെ പല സംരംഭങ്ങളും നടത്തി സ്നേഹ ഭവനം പദ്ധതിയിലൂടെ നിർമിച്ചു നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥിക്ക് വേണ്ടി നിർമിച്ച വീടിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇത്തവണ വീണ്ടും തട്ടുകട ഒരുക്കിയത്.

വില്‍പനയ്‌ക്കെത്തിച്ച പലഹാരം (ETV Bharat)

നെയ്‌ച്ചോറും കപ്പ ബിരിയാണിയും പാൽവാഴക്കയും തുടങ്ങി മലബാറിലെ വിവിധതരം പലഹാരങ്ങളും എൻഎസ്‌എസ് വളണ്ടിയർമാരുടെ ജിമിക്കി തട്ടുകടയിലുണ്ട്. ഒരുഭാഗത്ത് ഉപ്പിലിട്ടതും കുലുക്കി സർബത്തും നാരങ്ങ സോഡയും മിഠായികളും വിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാർ തന്നെയാണ് തയാറാക്കി വിൽപന നടത്തുന്നത്.

ജിമിക്കി തട്ടുകട ലൈവാണ്, കൂട്ടുകാരന് വീടൊരുക്കാൻ ഒരു 'കുട്ടി ബിസിനസ്' (ETV Bharat)

ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളുടെ ഈ നന്മക്കൊപ്പം ഒത്തുചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകരും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പലഹാരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വിൽപനക്കായി തയാറാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കലോത്സവത്തിന് എത്തിയ വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും പരിസരവാസികളുമൊക്കെ എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാരുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയറിഞ്ഞ് എല്ലാ രുചി വൈവിധ്യങ്ങളും രുചിച്ചു നോക്കാൻ തട്ടുകടയിലെത്തി.

വിദ്യാർഥികളുടെ തട്ടുകട (ETV Bharat)

സ്‌കൂൾ ജീവിതത്തിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഓർമയാണ് കലോത്സവങ്ങൾ. ആടിയും പാടിയും കയ്യടിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പങ്കാളികളായുമൊക്കെ കലോത്സവങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഓർമകൾ ആവും. ഈ ആഘോഷത്തെ മാറ്റിവച്ചാണ് ഓരോ എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയർമാരും തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന് വീടൊരുക്കാൻ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സഹോദര സ്നേഹം മാതൃകയാക്കി മറ്റുള്ളവരും ഏറ്റെടുക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ വിദ്യാർഥികൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത്.

വിദ്യാർഥികളുടെ തട്ടുകട (ETV Bharat)





