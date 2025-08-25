കണ്ണൂർ: കേരളത്തിലെ മിക്കയിടത്തും ഇത്തവണ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും ക്ലബുകളും ചെറുകൂട്ടായ്മകളുമെല്ലാം ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടമൊരുക്കി ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ് മാതമംഗലത്തെ കുന്നിൻ മുകളിലെ ഈ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടം.
സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും മണവും നിറവുമുള്ള പൂക്കളാണ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ളത്. നിർധനരായ രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ ചെണ്ടുമല്ലി പാടമൊരുക്കിയത് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയാണ്. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഇത്തവണയും തങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ധനസമാഹരണാർഥമാണ് കൂട്ടായ്മ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടമൊരുക്കിയത്.
ചെണ്ടുമല്ലി മാത്രമല്ല കൃഷി
ചെണ്ടുമല്ലിയോടൊപ്പം പച്ചക്കറിയും കൃഷിയിറക്കിയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകർ ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ചെണ്ടുമല്ലി കൂടാതെ വെണ്ടയും വഴുതനയും വാഴയുമെല്ലാം കൃഷിയിടത്തിലുണ്ട്. എല്ലാ വിളവും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അശരണരായ മനുഷ്യർക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ മാത്രം.
ജീവകാരുണ്യ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ രമേശൻ ഹരിതയും സഹപ്രവർത്തകരും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് കുന്നിൻ മുകളിലെ കൃഷിയിടത്തിലെത്തും. എല്ലാ വർഷവും നാട്ടുകാരും കൂട്ടായ്മയിലെ ആളുകളും സഹായിക്കാന് എത്തുമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇത്തവണ കൂടുതല് ജോലികളിലും വളരെക്കുറച്ച് അംഗങ്ങള് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. മണ്ണേറ്റാനും കള പറിക്കാനും മഴയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളം നനയ്ക്കാനും കൂലി നൽകി ആരെയും നിയോഗിച്ചില്ലെന്നും രമേശൻ ഹരിത പറഞ്ഞു.
പൂകൃഷി 'ഒരു കുട്ട പൂവ്' പദ്ധതിയില്
കണ്ണൂര് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 'ഒരു കുട്ട പൂവ്' എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നല്കിയ ചെടികളാണ് തോട്ടത്തില് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തില് തന്നെ ഓണത്തിന് വേണ്ട പൂക്കള് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ
ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് പ്രളയകാലത്ത് വയനാട്, ആലുവ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് കുടിവെള്ളം, അതുപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചുനൽകുകയും ഉപയോഗശൂന്യമായ വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുവാനും വേണ്ടി മാതമംഗലത്തെ ഒരുകൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറായി. പ്രളയബാധിതർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്.
നീണ്ട അഞ്ച് വര്ഷങ്ങളായി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയും അസുഖം ബാധിച്ചവര്ക്ക് ധനസഹായം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വർഷത്തിൽ നൂറിൽപ്പരം ആൾക്കാർക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മ ധനസഹായം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലും 200-ൽ പരം കുടുബങ്ങൾക്ക് കിറ്റുകളും നൽകാറുണ്ട്.
കൂടാതെ എല്ലാ ശനി ദിവസങ്ങളിലും നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി കിറ്റുകളും കൂട്ടായ്മ നൽകുന്നുണ്ട്. കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ പലമേഖലകളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. പ്രദേശത്തെ ഭൂരിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരും കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ചേരാന് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മെമ്പര്ഷിപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
