കണ്ണൂർ: കണ്ണപുരം കീഴറയില് വാടക വീട്ടില് വന് സ്ഫോടനം. ബോംബ് നിര്മാണത്തിനിടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടിൽ രണ്ടു പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കീഴറയിലെ റിട്ട. അധ്യാപകന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാടക വീട്ടിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്.
സംഭവത്തില് ഒരു മരണം പൊലീസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ശരീരഭാഗങ്ങള് ചിന്നിച്ചിതറിയ നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് കണ്ണപുരം പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാല് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആരാണ് എന്ന കാര്യത്തില് വ്യക്തതയില്ല എന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കണ്ണപുരം പൊലീസും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ബോംബ് നിര്മ്മാണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടമാണ് സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കീഴറ ഗോവിന്ദന് എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടില് രണ്ടു പേരാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. പയ്യന്നൂരില് സ്പെയര് പാര്ട്സ് കട നടത്തുന്നവരാണ് ഇവരെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് കണ്ണപുരം പൊലീസും തളിപ്പറമ്പില് നിന്നുള്ള ഫയര്ഫോഴ്സ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനം നടന്ന വാടക വീട്ടില് നിന്നും പൊട്ടാത്ത നാടന് ബോംബുകളും കണ്ടെത്തി. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ബോംബ് നിര്മ്മാണത്തിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തില് സമീപത്തെ വീടുകള്ക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. നിരവധി വീടുകളുടെ വാതിലുകള് തകരുകയും ചുമരുകളിൽ വിള്ളൽ വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തിൽ വീട് വാടകക്ക് എടുത്ത അനൂപ് മാലിക്കിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ച് നൽകുന്നത് അനൂപ് മാലിക് ആണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. 2016-ൽ കണ്ണൂർ പൊടിക്കുണ്ടിലെ വീട്ടിൽ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കേസിലെ പ്രതിയാണ് അനൂപെന്നും പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
