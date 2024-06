ETV Bharat / state

മാസപ്പടി വിവാദം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മകള്‍ വീണ വിജയനും ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് - HC sends notice to pinarayi vijayan

High court sends notice to CM pinarayi vijayan and Veena vijayan in according with masappadi case ( ETV Bharat )