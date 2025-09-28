ETV Bharat / state

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പാണ് വീഡിയോ ഇ കെവൈസി(ഇലക്‌ട്രോണിക് നോ യുവര്‍ കസ്റ്റമര്‍) യിലൂടെ ഇത്തരം ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്

Representative image (ETV file)
By PTI

Published : September 28, 2025 at 2:12 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയില്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ഡോ.അനീഷ് ഡോ.പ്രകൃതിയെ താലിചാര്‍ത്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയത്.ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സ്വന്തം നാട്ടില്‍ നിന്ന് 1200 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള നഗരത്തിലിരുന്ന് ഈ ഡോക്‌ടര്‍ ദമ്പതികള്‍ തങ്ങളുടെ വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ്; 'നടത്തം ലഹരിയാകണം' സച്ചിന്‍ ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍, സ്‌ക്രീന്‍ അമിതമായി നമ്മുടെ സമയം അപഹരിക്കുന്നതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്നും ടെന്‍ഡുല്‍ക്കര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ പൂനെയിലുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളില്‍ സ്വസ്ഥമായിരുന്നാമ് ഈ യുവ ദമ്പതികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി തങ്ങളുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തത്. കാലതാമസമില്ലാതെ തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്‌തെടുക്കാനും സാധിച്ചു.

നമ്മുടെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താതെ ലോകത്ത് എവിടെയിരുന്നും വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. ദീര്‍ഘനേരം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളുടെയോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെയോ നഗരസഭകളുടെയോ വരാന്തകളില്‍ ദീര്‍ഘ നേരം കാത്തു കെട്ടി കിടക്കേണ്ടതില്ല.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പാണ് വീഡിയോ ഇ കെവൈസി(ഇലക്‌ട്രോണിക് നോ യുവര്‍ കസ്റ്റമര്‍) യിലൂടെ ഇത്തരം ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് എവിടെയിരുന്നു ഏത് സമയത്തും നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ വികസിപ്പിച്ച ഒരു ആഭ്യന്തര സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറായ കെ സ്‌മാര്‍ട്ട് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്.

നഗരസഭകളില്‍ ഈ സംവിധാനം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജനുവരി മുതല്‍ തന്നെ നിലവില്‍ വന്നിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ മുതലാണ് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലേക്കും ഇതിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തില്‍ സാര്‍വത്രികമായി എല്ലാവര്‍ക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും.

ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തത് 62,524 വിവാഹങ്ങള്‍

2024 ജനുവരി മുതല്‍ ഇക്കൊല്ലം സെപ്റ്റംബര്‍ 22 വരെ 1,44,416 വിവാഹങ്ങള്‍ ആണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 62,524 വിവാഹങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീഡിയോ കെവൈസി ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിവാഹങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് തൃശൂരാണ്. 10062 വിവാഹങ്ങളാണ് തൃശൂരില്‍ മാത്രം ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. തൊട്ടുപിന്നില്‍ മലപ്പുറമുണ്ട്. 8345 വിവാഹങ്ങളാണ് മലപ്പുറത്ത് കെവൈസിയിലൂടെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 7394 വിവാഹങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തു.

ദൗത്യത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കുന്നത് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍

രാജ്യത്തെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വധുവരന്‍മാര്‍ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധന ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഈ രംഗത്ത് കേരളം ബഹുദൂരം മുന്നില്‍ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍റെ സിഎംഡി സന്തോഷ് ബാബു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനം ഡിജിറ്റല്‍ ഗവേണന്‍സില്‍ നേടിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നാഴികകല്ലാണ് ഇതെന്നും അദ്ദേഹം പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

നടപടികള്‍ വളരെ ലളിതമാണ്. ദമ്പതിമാര്‍ക്കും സാക്ഷികള്‍ക്കും തിരിച്ചറിയല്‍ പരിശോധന വീഡിയോ കെവൈസിയിലൂടെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും. ആധാര്‍ അധിഷ്‌ഠിത ഒടിപിയിലൂടെയോ ഇമെയില്‍ വഴിയോ ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കാനാകും. നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായാലുടന്‍ തന്നെ നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട രജിസ്റ്റാറില്‍ നിന്നുള്ള വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിജിറ്റലായി തന്നെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തങ്ങള്‍ക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തെ അവധി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഉടന്‍ തന്നെ പൂനെയിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നുവെന്ന് ഡോ. അനീഷ് പറയുന്നു. വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനായി മാത്രം ഉടന്‍ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനും ആകുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനമാണ് തങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇപ്പോള്‍ ഡോ. അനീഷ് ഡല്‍ഹിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യമായ മാള്‍ട്ടയില്‍ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന 34കാരനായ അശ്വിനും സമാനമായ അനുഭവമാണ് പങ്കുവച്ചത്. വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ആരാഞ്ഞു. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ മാള്‍ട്ടയിലിരുന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്‌തെടുക്കാനായി എന്നും അശ്വിന്‍ പറയുന്നു.

പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ വലിയ തോതില്‍ സമയം അപഹരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ദമ്പതിമാര്‍ നേരിട്ടെത്തണമെന്ന നിബന്ധന എല്ലാവര്‍ക്കും അസൗകര്യവും ഉണ്ടാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക്.

നടുക്കടലില്‍ ഇരുന്നു വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം

ഇപ്പോള്‍ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഓണ്‍ലൈനായി നടത്താനാകുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു ആശങ്കകള്‍ക്കും സ്ഥാനമില്ല. കപ്പലുകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് നടുക്കടലില്‍ നിന്ന് പോലും വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റാനാകുന്നു.

വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടവര്‍ക്ക് അനുഗ്രഹം

എച്ച്4 വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ പങ്കാളിയുടെ വിവരങ്ങള്‍ വേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതിനായി വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമായിരുന്നു. ഇത് തങ്ങള്‍ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് നല്‍കാനായത് ഓണ്‍ലൈന്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് അമേരിക്കയില്‍ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ എന്‍ജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വിജയിന്‍റെ അമ്മ ജയ പറഞ്ഞു.

തിക്കും തിരക്കുമൊഴിഞ്ഞു

ഓണ്‍ലൈന്‍ നടപടികള്‍ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ ഭാരവും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഇവയുടെ പരിസരങ്ങളില്‍ ദമ്പതിമാരുടെ തിക്കും തിരക്കും ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കുന്നു.

നേരിട്ട് വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനെത്തുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ തിക്കും തിരക്കും ഇപ്പോള്‍ പത്ത് മുതല്‍ 25 ശതമാനം വരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗുരുവായൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെക്രട്ടറി അഭിലാഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ജോലിഭാരവും കുറഞ്ഞു

തൃശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്‌ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കേരളത്തില്‍ നിത്യവും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിവാഹങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം ദമ്പതിമാര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കോ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രത്യേക കൗണ്ടറിലേക്കോ വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി എത്തേണ്ടിയിരുന്നു. കായികമായി ഇതെല്ലാം ചെയ്‌ത് തീര്‍ക്കുക എന്നത് ഏറെ ശ്രമകരമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

എന്നാലിപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ദമ്പതിമാരും, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷനായി ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ വിരല്‍ത്തുമ്പില്‍ ലഭ്യമാണെങ്കിലും ചില ദമ്പതിമാരെങ്കിലും നേരിട്ട് തന്നെ വന്ന് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ താത്‌പര്യപ്പെടുന്നു. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളെയോ ഇതിനായി ഇവര്‍ സമീപിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കേരള സൊല്യൂഷന്‍സ് ഫോര്‍ മാനേജിങ് അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് റിഫോര്‍മേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ട്രാന്‍സ്‌ഫര്‍മേഷന്‍( കെസ്‌മാര്‍ട്ട്) പ്ലാറ്റ് ഫോം നിരവധി സേവനങ്ങളാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി നല്‍കുന്നത്. ജനന-മരണ, വിവാഹ രജിലസ്‌ട്രേഷനുകള്‍, കെട്ടിട അനുമതി, വസ്‌തു കരമടയ്ക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാണ്.

