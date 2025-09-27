മഴ ചതിച്ചതല്ല ആശാനെ! അന്നിത് നാട്ടുകാരുടെ കുപ്പത്തൊട്ടി, ഇന്ന് പൂത്തുലഞ്ഞ് സുഗന്ധപൂരിതം ഈ വഴിയോരം

മഴ ചതിച്ചതല്ല ആശാനെ! അന്നിത് നാട്ടുകാരുടെ കുപ്പത്തൊട്ടി, ഇന്ന് പൂത്തുലഞ്ഞ് സുഗന്ധപൂരിതം ഈ വഴിയോരം
കാലങ്ങളായി മാലിന്യം വലിച്ചെറിഞ്ഞ പാതയോരത്ത് ഇന്ന് വിസ്മയമായി പൂന്തോട്ടം. ഓണക്കാലത്തേക്ക് കൃഷിയിറക്കിയ ചെണ്ടുമല്ലികള് പൂത്തത് ഇപ്പോള്. വഴിനീളെ കാഴ്ച വസന്തമൊരുക്കി പൂത്തറയ്ക്കല് പാടശേഖരം.
Published : September 27, 2025 at 4:53 PM IST
തൃശൂര്: നോക്കെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന പാടശേഖരം. അതിന് ഒത്ത നടുക്കായി ഒരു വെള്ളക്കെട്ട്. പാടത്തിന് തൊട്ടരികിലൂടെ വാഹനങ്ങള് ചീറിപ്പായുന്ന റോഡ്. അതിന് ഇരുവശത്തുമായി നിറയെ പൂത്തുലഞ്ഞ് നില്ക്കുന്ന ചെണ്ടുമല്ലി. തൃശൂര് അമ്മാടം- പൂത്തറയ്ക്കല് പാടത്ത് നിന്നുള്ള ദൃശ്യം ആരെയും ആകര്ഷിക്കും.
ഓണക്കാലം വിടവാങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. ഓണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷിയിറക്കിയ ചെണ്ടുമല്ലി മഴയുടെ ലഭ്യത കുറവ് കാരണം അന്ന് പൂത്തില്ല. പിന്നീട് ലഭിച്ച മഴയില് ചെടികളെല്ലാം വളര്ന്ന് പൂത്തുലഞ്ഞു. ഇതാണിപ്പോള് വഴി യാത്രക്കാരെ അടക്കം ഭംഗി കാട്ടി മോഹിപ്പിക്കുന്നത്.
അഞ്ച് വര്ഷം മുമ്പ് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്ന കുപ്പതൊട്ടിയായിരുന്നു ഈ വഴിയരിക്. എന്നാല് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു പൂന്തോട്ടം ഒരുങ്ങിയത്. പൂന്തോട്ടത്തിന് പിന്നില് പ്രവര്ത്തിച്ചതാകട്ടെ വാര്ഡ് മെമ്പര് ജെയിംസും ഒരു കൂട്ടം കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകരും.
2000 ചെണ്ടുമല്ലി തൈകളാണ് വര്ഷംതോറും ഇവിടെ നടാറുള്ളത്. ഇത്തവണയും അതില് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. വഴിനീളെ 2000 തൈകള് വച്ചുപിടിപ്പിച്ചു. ഓണ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ഓണത്തിന് പൂക്കളൊരുങ്ങിയില്ല.
ഓണം കഴിഞ്ഞ് പൂക്കളെല്ലാം വിരിഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ്. വഴിനീളെ അവയങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നില്പ്പുണ്ട്. ഇടക്കിടെ വീശുന്ന പാലക്കാടന് കാറ്റ് പൂക്കളെ പതിയെയൊന്ന് തലോടി കടന്ന് പോകും. റോഡിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന യാത്രക്കാരെല്ലാം ഈ പൂ വസന്തം ആസ്വദിക്കാന് അവിടെയെത്താന് തുടങ്ങി. ഇതോടെ വാര്ഡ് മെമ്പര്ക്ക് മനസില് മറ്റൊരു ആശയം കൂടി ഉദിച്ചു.
പൂന്തോട്ടം കാണാനെത്തുന്നവര്ക്കായി അതിന് അരികെ ഒരു സെല്ഫി പോയിന്റ് ഒരുക്കാമെന്നത്. മനസില് കരുതിയത് പോലെ തന്നെ പൂന്തോട്ടത്തിന് തൊട്ടരികെ സെല്ഫി കോര്ണറും ഒരുങ്ങി. ഇതോടെ സന്ദര്ശകര്ക്ക് അതൊരു വൈബായി. ഇപ്പോള് യാത്രക്കാര് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കാണാനായി തന്നെ പലയിടങ്ങളില് നിന്നും യാത്രക്കാര് എത്തുന്നുണ്ട്.
ഇനി പൂന്തോട്ടത്തിന് അരികെ ഒരു ഊഞ്ഞാലും ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചും ഒരു കൊച്ചു കുടിലും ഒരുക്കാനാണ് ജെയിംസിന്റെ പദ്ധതി. സന്ദര്ശകര്ക്ക് കൂടുതല് നേരം അവിടെ ചെലവഴിക്കാനാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നാട്ടില് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പാതയോരങ്ങളും പാടങ്ങളും ഇത്തരത്തില് സുഗന്ധപൂരിതമാക്കിയാല് ഒരാളും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളില് മാലിന്യം അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്ഥിരമായി മാലിന്യങ്ങള് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ദുര്ഗന്ധം വമിച്ച് കിടന്ന സ്ഥലം ഇന്ന് സുഗന്ധപൂരിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഈയിടം പൂന്തോട്ടങ്ങളാല് സമൃദ്ധമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. അലങ്കാര ചെടികളും ഭാവിയില് ഇവിടെ സ്ഥാനം പിടിക്കും. അന്ന് ദുര്ഗന്ധം വമിച്ചയിടം ഇന്ന് സുഗന്ധത്താല് നിറയുന്നു. ഇനിയും കൂടുതല് സഞ്ചാരികളെ ആകര്ഷിക്കുന്ന ഇടമായി പൂത്തറയ്ക്കല് പാടശേഖരം അങ്ങനെ പൂത്തുലഞ്ഞ് നില്ക്കും.
