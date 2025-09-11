ETV Bharat / state

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്: സൗബിൻ ഷാഹിറിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി; ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവില്ല

മരട് പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സൗബിന് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

Manjummel Boys Producer Soubin Shahir Denied Bail Relaxation by High Court (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

September 11, 2025

എറണാകുളം: മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടൻ സൗബിൻ ഷാഹിറിന് തിരിച്ചടി. ജാമ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന സൗബിൻ്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തള്ളി. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി തേടിയുള്ള സൗബിൻ്റെ അപേക്ഷയും കോടതി നിരസിച്ചു.

നേരത്തെ ദുബൈയിൽ നടന്ന ഒരു അവാർഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സൗബിൻ അനുമതി തേടി എറണാകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ ഹർജിയും തള്ളിയിരുന്നു. വിചാരണ കോടതിയുടെ ഈ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സൗബിൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ഹൈക്കോടതി നിഷേധിച്ചു.

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സിനിമയുടെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് മരട് പൊലീസ് സൗബിൻ ഷാഹിറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിനിമയുടെ ലാഭവിഹിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി. കേസിൽ സൗബിന് ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

അരൂർ സ്വദേശിയായ സിറാജ് വലിയതുറ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. സിനിമയ്ക്കായി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഏഴ് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച തനിക്ക് മുതൽമുടക്കും ലാഭവിഹിതവും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതിയിൽ സിറാജ് പറയുന്നു. സൗബിൻ ഷാഹിർ, ബാബു ഷാഹിർ, ഷോൺ ആൻ്റണി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.

ഇത് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത തട്ടിപ്പായിരുന്നെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കേസിൽ പ്രതികളെ സഹായിച്ചെന്ന് ആരോപണം നേരിട്ട മരട് എസ്ഐ കെകെ സജീഷിനെ എറണാകുളം വെസ്റ്റ് ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. കേസ് ഫയലിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ കാണാതായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി.

പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം

നിർമാതാക്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പണം കൃത്യസമയത്ത് നൽകിയില്ലെന്നാണ് സൗബിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ, ലാഭവിഹിതം നൽകാതെ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചെന്ന് സിറാജിൻ്റെ ആരോപണം. കേസിൻ്റെ പുരോഗതി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഫയലിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ഡിസിപി കണ്ടെത്തുന്നത്.

സൗബിൻ, ബാബു ഷാഹിർ, ഷോൺ ആൻ്റണി എന്നിവർക്ക് കേസിൽ ഹൈക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിനെതിരെ പരാതിക്കാരൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കൾ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അന്വേഷണം തുടരാനായിരുന്നു നിർദേശം.

സൗബിൻ ഷാഹിർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർമാതാക്കൾ 40 ശതമാനം ലാഭവിഹിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ശേഷം കോടികൾ കൈപ്പറ്റിയെന്നും, മുതൽമുടക്കോ ലാഭവിഹിതമോ നൽകാതെ കബളിപ്പിച്ചെന്നുമുള്ള പരാതിയിലാണ് കേസ്. പൊലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും പ്രതികൾക്ക് എതിരായിരുന്നു. പരാതി ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് സൗബിൻ അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

