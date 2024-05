ETV Bharat / state

ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എസി പ്രവർത്തന രഹിതമായി; പരാതിയുമായി യാത്രക്കാര്‍, മംഗള - ലക്ഷദ്വീപ് എക്‌സ്‌പ്രസ് പിടിച്ചിട്ടു - MANGALA LAKSHADWEEP EXPRESS

Updated : May 24, 2024, 4:36 PM IST

Published : May 24, 2024, 4:11 PM IST

By ETV Bharat Kerala Team

AC Not Working, Mangala - Lakshadweep Express Stoped By Following Passenger Complaints ( ETV Bharat )