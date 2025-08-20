എറണാകുളം: എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയ്നിൽ നിന്നും വീണ സ്ത്രീയെ രക്ഷിച്ച രാഘവനുണ്ണിയ്ക്ക് ഇപ്പോള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് റെയിൽവേയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരനായ രാഘവനുണ്ണി റെയിൽവേ ട്രാക്കിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കയറ്റുന്നത്.
ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കവെയാണ് ഒരു യുവതി ബാലൻസ് തെറ്റി ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴാൻ ആഞ്ഞത്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന രാഘവനുണ്ണി യുവതിയെ പിടിച്ച് പ്ലാറ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി. ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെയാണ് സ്വന്തം വീട്ടുകാർ പോലും സംഭവമറിയുന്നത്.
സംഭവമിങ്ങനെ...
പതിവു പോലെ ജോലിക്കിടയിൽ നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നതിനിടെയായിരുന്നു റജാ റാണി എക്പ്രസ് പുറപ്പെടാനായി നീങ്ങി തുടങ്ങിയത്. ഇതിനിടെ ഒരു സ്ത്രീ ട്രെയ്നിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നതാണ് രാഘവനുണ്ണിയുടെ കണ്ണിലുടക്കിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ മറ്റൊരു സ്ത്രീ കൂടി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. ട്രെയിൻ വേഗത കൂടുകയും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ട്രെയിനിനും ഇടയിൽ വീണുപോവുകയുമായിരുന്നു.
ഇത് കണ്ട രാഘവനുണ്ണി പെട്ടെന്ന് യുവതിയെ പിടിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. യുവതിക്ക് പരിക്കുകളൊന്നും പറ്റിയില്ലന്ന് മനസിലാക്കിയ അദ്ദേഹം, ഒരു നന്ദി വാക്കിനു പോലും കാത്തിരിക്കാതെ നടന്നു നീങ്ങുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.
"മനുഷ്യനെന്ന കടമ നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്"
പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യനെന്ന കടമ നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് രാഘവനുണ്ണി പറയുന്നു.സംഭവം നടന്ന് പത്താം ദിനത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലർ സംഭവമറിയുകയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്തത്. ഇതോടെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയെ. റെയിൽവേയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരും വിളിച്ച് അഭിന്ദനമറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി റെയിൽവേ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാഘവനുണ്ണി എട്ട് വർഷം മുമ്പ് സമാനമായ രീതിയിൽ ട്രാക്കിലേക്ക് വീണു പോയ ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യവും ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ തന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് രാഘവനുണ്ണി. താൻ രക്ഷപെടുത്തിയ സ്ത്രീ ആരോണെന്നോ, എവിടെയാണന്നോ അറിയില്ല. എവിടെയാണങ്കിലും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്നു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളത്. അപകട നിമിഷത്തിൽ സ്തംഭിച്ച് നിന്ന് പോകാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു നിയോഗമാണെന്നാണ് രാഘവനുണ്ണി വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചാടിയിറങ്ങരുതെന്നും രാഘവനുണ്ണി പറയുന്നു.
