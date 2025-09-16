ഭാര്യയുടെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ; സുഹൃത്തുക്കൾ നേരിട്ടത് കൊടും ക്രൂരത, ശിക്ഷ നൽകാൻ ഭാര്യയെത്തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഭർത്താവ്
Published : September 16, 2025 at 6:43 PM IST
പത്തനംതിട്ട: യുവാക്കളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി കെട്ടിയിട്ട് ക്രൂരമായി മർദിച്ച കേസിലെ പ്രതികളായ കോയിപ്രം സ്വദേശികളായ ജയേഷും (30) ഭാര്യ രശ്മിയും (25) അറസ്റ്റിലായതോടെ സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഭാര്യ രശ്മിക്ക് യുവാക്കളുമായുണ്ടായിരുന്ന അവിഹിത ബന്ധങ്ങളാണ് ക്രൂരമായ മർദനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. മർദനമേറ്റ രണ്ടു യുവാക്കളെയും ഭാര്യയെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഉപദ്രവിപ്പിച്ചത് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷയായിട്ടാണെന്ന് പ്രതി ജയേഷ് മൊഴി നൽകി.
കേസിൽ റാന്നി കക്കുടുമൺ സ്വദേശി വിഷ്ണു, ആലപ്പുഴ നീലമ്പേരൂർ സ്വദേശിയായ 19 വയസ്സുകാരൻ എന്നിവർക്കാണ് വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ജയേഷിൻ്റെ വീട്ടിൽവച്ച് അതിക്രൂരമായ മർദനമേറ്റത്. ജയേഷും വിഷ്ണുവും 10 വർഷത്തിലധികമായി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ രശ്മി വിളിച്ചിരുന്നത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഫോണിലേക്കായിരുന്നു. ഇതാണ് ജയേഷിന് സംശയമുണ്ടാക്കിയത്. വിഷ്ണുവും രശ്മിയുമായുള്ള സ്വകാര്യ വീഡിയോകളും, 19 വയസ്സുകാരനുമായുള്ള രശ്മിയുടെ ചാറ്റുകളും കണ്ടെത്തിയതാണ് ജയേഷിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.
മർദനത്തിൻ്റെ രീതികൾ അതിക്രൂരമായിരുന്നു. റാന്നി സ്വദേശിയായ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ സ്റ്റാപ്ലർ പിൻ അടിച്ചും, നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ മൊട്ടുസൂചി കയറ്റിയും, സൈക്കിൾ ചെയിൻകൊണ്ട് അടിച്ചും, കെട്ടിത്തൂക്കിയുമൊക്കെയാണ് ഉപദ്രവിച്ചത്. 19 വയസ്സുകാരൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൽ മുളക് സ്പ്രേ അടിച്ചതായും പൊലീസ് പറയുന്നു. രശ്മിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജയേഷ് നിർബന്ധിച്ചത്.
ആറന്മുള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഈ കേസ് ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മർദനമേറ്റ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന റാന്നി സ്വദേശി വിഷ്ണുവിൻ്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇത്. താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും പ്രതിശ്രുത വരനും ചേർന്നാണ് തന്നെ മർദിച്ചതെന്നാണ് വിഷ്ണു ആദ്യം പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്. എന്നാൽ, ഈ മൊഴിയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസിന് മനസിലായി.
തുടർന്ന് നടത്തിയ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് സത്യം പുറത്തുവന്നത്. പ്രതികളുടെ വധഭീഷണി ഭയന്നാണ് വിഷ്ണു കള്ളമൊഴി നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമായി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചിന് രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് പൈപ്പ് റേഞ്ച് കൊണ്ടും, ജനനേന്ദ്രിയത്തിലും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും സ്റ്റാപ്ലർ പിൻ അടിച്ചും, നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ മൊട്ടുസൂചി കയറ്റിയും അതിക്രൂരമായി മർദിച്ചതായും യുവാവ് വെളിപ്പെടുത്തി.
റാന്നി സ്വദേശിയായ വിഷ്ണു ആദ്യം പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴികൾ കള്ളമായിരുന്നു. ഹണിട്രാപ്പും ദുർമന്ത്രവാദവുമാണ് മർദനത്തിന് കാരണമെന്ന് ഇയാൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മൊഴിയിൽ വൈരുധ്യം തോന്നിയ പൊലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഭീഷണിയെത്തുടർന്നാണ് കള്ളം പറഞ്ഞതെന്ന് വിഷ്ണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് ജയേഷിനെയും രശ്മിയെയും പ്രതിചേർത്ത് കോയിപ്രം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസെടുത്തു.
പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ 19 വയസ്സുകാരനെയും ഉപദ്രവിച്ചതായി സമ്മതിച്ചു. ഈ മാസം ഒന്നിന് ഉച്ചയോടെ ഇയാളെ കോഴഞ്ചേരി മാരാമണിൽനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ആയുധം കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. കമ്പിവടി ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയും നാഭിയിൽ പെപ്പർ സ്പ്രേ അടിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി വീടിൻ്റെ കഴുക്കോലിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ശേഷം സൈക്കിൾ ചെയിൻ കൊണ്ട് മർദിക്കുകയും, പേഴ്സിൽ നിന്ന് 20,000 രൂപ ബലമായി എടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് യാത്രാചെലവിനായി 1000 രൂപ തിരികെ നൽകി ബൈക്കിൽ റാന്നിയിൽ ഇറക്കിവിട്ടതായും പോലീസ് പറയുന്നു.
അതേസമയം, ജയേഷ് ഒരു പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. 2016-ൽ കോയിപ്രം സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ കേസിൽ 16 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാണ് ജയേഷ് അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയത്. ഈ കേസിൻ്റെ വിചാരണ ഇപ്പോഴും നടന്നുവരികയാണ്.
മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളുടെ ഫോണുകളിൽ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ആറന്മുള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് കോയിപ്രം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിലാണ് നടന്നതെന്നതിനാൽ കേസിൻ്റെ കൂടുതൽ അന്വേഷണം കോയിപ്രം പൊലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.