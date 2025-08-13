ETV Bharat / state

കുടുംബ വഴക്ക്; സ്‌ഫോടക വസ്‌തു ശരീരത്തിൽ കെട്ടിവച്ച് പൊട്ടിച്ചു, വയോധികന്‍ മരിച്ചു - OLD MAN FOUND DEAD IN KOTTAYAM

മണാർകാട് സ്വദേശി റെജിമോനാണ് (60) ആണ്.

KTM MAN DEATH MAN TIED EXPLOSIVE DEVICE ON BODY LATEST MALAYALAM NEWS Suicide News Updates
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 1:37 PM IST

1 Min Read

കോട്ടയം: കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മണർകാട് സ്വദേശി റെജിമോനാണ് (60) മരിച്ചത്. വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സ്‌ഫോടക വസ്‌തു വയറ്റിൽ കെട്ടിവച്ച് തീകൊളുത്തിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കിണർ നിർമ്മാണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റെജിമോൻ. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി 11.30ഓടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും സ്‌ഫോടന ശബ്‌ദം കേട്ടു. ഇതോടെ ബന്ധുകൾ പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു.

വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് റെജിമോനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കിണറ്റിലെ പാറ പൊട്ടിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്‌തുവാണ് വയറ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്‌ഫോടന വസ്‌തുവിന് റെജിമോന്‍ തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056).

Also Read: അവിഹിത ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

കോട്ടയം: കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മണർകാട് സ്വദേശി റെജിമോനാണ് (60) മരിച്ചത്. വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സ്‌ഫോടക വസ്‌തു വയറ്റിൽ കെട്ടിവച്ച് തീകൊളുത്തിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കിണർ നിർമ്മാണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റെജിമോൻ. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി 11.30ഓടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും സ്‌ഫോടന ശബ്‌ദം കേട്ടു. ഇതോടെ ബന്ധുകൾ പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു.

വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് റെജിമോനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കിണറ്റിലെ പാറ പൊട്ടിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്‌തുവാണ് വയറ്റില്‍ കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്‌ഫോടന വസ്‌തുവിന് റെജിമോന്‍ തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056).

Also Read: അവിഹിത ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

For All Latest Updates

TAGGED:

KTM MAN DEATHMAN TIED EXPLOSIVE DEVICE ON BODYLATEST MALAYALAM NEWSSUICIDE NEWS UPDATESOLD MAN FOUND DEAD IN KOTTAYAM

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.