കോട്ടയം: കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് വീടുവിട്ടിറങ്ങിയ വയോധികനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മണർകാട് സ്വദേശി റെജിമോനാണ് (60) മരിച്ചത്. വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. സ്ഫോടക വസ്തു വയറ്റിൽ കെട്ടിവച്ച് തീകൊളുത്തിയ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
കിണർ നിർമ്മാണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റെജിമോൻ. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഇയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് രാത്രി 11.30ഓടെ വീടിൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടു. ഇതോടെ ബന്ധുകൾ പൊലീസില് വിവരം അറിയിച്ചു.
വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് റെജിമോനെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. കിണറ്റിലെ പാറ പൊട്ടിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് വയറ്റില് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത്. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്ന്ന് സ്ഫോടന വസ്തുവിന് റെജിമോന് തീ കൊളുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056).
