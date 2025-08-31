ETV Bharat / state

സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് തെങ്ങ് മുതല്‍ വാഴ വരെ കൃഷി, ഇതിനിടയില്‍ കുറച്ച് കഞ്ചാവും; ഒടുവില്‍ പ്രതി പിടിയില്‍ - CULTIVATED CANNABIS

രഹസ്യവിവരം കൈമാറിയതിനെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്‌പി എസ് നൂമാൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം. പ്രതിയുടെ വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലചരക്ക് കടയിലെ ടെറസിലും കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തി

man arrested for cultivating cannabis at rented agricultural land in pathanamthitta (ETV Bharat)
പത്തനംതിട്ട: ആറന്മുളയിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത കൃഷിസ്ഥലത്ത് കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്‌തയാൾ പിടിയിൽ. കൃഷി സ്ഥലത്ത് നട്ടു വളർത്തിയ 5 കഞ്ചാവ് ചെടികളും പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ച കഞ്ചാവും പൊലീസും ഡാൻ സാഫ് സംഘവും ചേർന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. കോഴഞ്ചേരി ചെറുകോൽ കോട്ടപ്പാറ വിപിൻ സദനം (മനയത്രയിൽ വീട്) വിജയകുമാർ (59) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാൾ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെറുകോലുള്ള പറമ്പിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നട്ടുവളർത്തിയ നിലയിലാണ് 5 കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരം കൈമാറിയതിനെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്‌പി എസ് നൂമാൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സബ്‌ഡിവിഷൻ ഡാൻ സാഫ് സംഘം നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവ പിടിച്ചെടുത്തത്. പ്രതിയുടെ വീടിൻ്റെ മുകൾ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലചരക്ക് കടയിൽ ടെറസിൽ സൂക്ഷിച്ച 50 ഗ്രാം കഞ്ചാവും കണ്ടെത്തി.

കഞ്ചാവ് ചെടി (ETV Bharat)

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്‌പി എസ് നൂമാൻ്റെയും നർകോട്ടിക് സെൽ ഡിവൈഎസ്‌പി ബി അനിലിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സബ് ഡിവിഷൻ തലത്തിലുള്ള ഡാൻ സാഫ് സംഘമാണ് തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ കഞ്ചാവും ചെടികളും കണ്ടെത്തി പിടികൂടിയത്.

സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ആറന്മുളയിലെ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ ടി തിലകനും പൊലീസ് നടപടികളിൽ പങ്കാളിയായി. വനിതാ എസ് ഐ കെ ആർ ഷെമിമോൾ, സിപിഒ മാരായ സുരേഷ്, സഫൂറ മോൾ, അനൂപ്, സുമൻ സോമരാജൻ, എം രാഹുൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സബ്‌ഡിവിഷൻ ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് റെയ്‌ഡിൽ പങ്കെടുത്തത്. പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ വി എസ് പ്രവീണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറന്മുള പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ജൂനിയർ എസ് ഐ ഹരികൃഷ്‌ണൻ, എസ്‌സിപിഒ മാരായ എസ് ഉമേഷ്‌, ബിന്ദുലാൽ എന്നിവരാണ് പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ഡിവൈഎസ്‌പി, സബ് ഡിവിഷൻ തലത്തിലുള്ള ഡാൻസാഫ് ടീമിനെ നിയോഗിക്കുകയും, അവർ സ്ഥലത്ത് നിരന്തരനിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയശേഷം പരിശോധനാനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രതിയുടെ രണ്ടുനിലവീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ മുകളിലെ നിലയിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോൾ ചെറുകോലിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിൽ വിവിധ കൃഷിവിഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ വളർത്തുന്നതായി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. വീടിനു മുകൾ നിലയിൽ ഷീറ്റിട്ട് പലചരക്കു കട നടത്തുകയാണ് ഇയാൾ. വീട്ടിൽ ഭാര്യയും മരുമക്കളും മറ്റുമായി കുടുംബമായി താമസിച്ചുവരികയാണ്.

ഓഗസ്‌റ്റ് 29 ന് വൈകിട്ട് നാലിന് ആരംഭിച്ച റെയ്‌ഡ് രാത്രി 9 വരെ നീണ്ടു. ടെറസിന് മുകളിൽ മേശയും അലമാരകളും വച്ച് ക്യാബിൻ തിരിച്ച് പലചരക്കും മറ്റും വച്ച കടയിലെ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള കവറിനുള്ളിൽ 7.8 ഗ്രാം ഭാഗികമായി ഉണങ്ങിയ കഞ്ചാവ് ചെടിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും, 50.03 ഗ്രാം ഉണങ്ങിയ കഞ്ചാവ് വെവ്വേറെയും കണ്ടെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കഞ്ചാവ് സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് സൂക്ഷിച്ചതാണെന്നും പാട്ടത്തിനെടുത്ത കൃഷിഭൂമിയിൽ മറ്റു കൃഷികൾക്കൊപ്പം പലഭാഗത്തായി പല വളർച്ചയിലുള്ള 5 ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തി നനച്ച് പരിപാലിച്ച് വരുന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തി.

തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പത്തനംതിട്ട എക്സൈസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ അരുൺ അശോകനും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് വാങ്ങിയതെന്നും പ്രതി പൊലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു. ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡും പൊലീസിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. സാമന്ത എന്ന പൊലീസ് നായയുടെ സേവനമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത്.

റെയ്‌ഡ് നടത്തിയ പൊലീസും സംഘവും (ETV Bharat)

വീടും പരിസരവും വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. പാട്ടത്തിനെടുത്ത പുരയിടത്തിൽ തെങ്ങ്, വാഴ, ഇഞ്ചി, ചേമ്പ് തുടങ്ങിയ കാർഷിക വിഭവങ്ങൾക്കിടയിലാണ് പ്രതി കഞ്ചാവ് പരിപാലിച്ച് വളർത്തിയത്. ഇവയിൽ നിന്നുള്ള ഉണങ്ങിയ ഇലയും പൂവും കായും മറ്റും പൊലീസ് പിടികൂടിയ കഞ്ചാവ് ശേഖരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്‌തു. കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

ഓണനാളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഹരിവസ്‌തുക്കളുടെ കടത്തും വില്‌പനയും അനധികൃത മദ്യ വില്‍പനയും തടയുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഷൻ തലത്തിലും സബ് ഡിവിഷൻ തലത്തിലും പ്രത്യേകസംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചതായും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ തുടരുമെന്നും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പറഞ്ഞു.

കഞ്ചാവ് ചെടി (ETV Bharat)

റെയ്‌ഡ് നടത്തിയ പൊലീസും സംഘവും (ETV Bharat)

