നടുക്കടലിലും ഓണം മൂഡ് തന്നെ; ആവേശം ചോരാതെ ഓളപ്പരപ്പിലെ ഓണാഘോഷം - ONAM CELEBRATION IN CARGO SHIP

അറേബ്യൻ കടലിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ജിഎഫ്എസ് എന്ന ചരക്കുകപ്പലിലും ഓണാഘോഷം പൊടിപൊടിയ്‌ക്കുകയാണ്. പൂക്കളം ഒരുക്കിയും പാട്ട് പാടിയും ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയും തകർക്കുകയാണ് കപ്പലിലെ മലയാളി ടീംസ്.

Onam celebration (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 8:32 PM IST

കണ്ണൂർ: മലയാളികൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ഓണം ഉണ്ട്. മണ്ണിലും വിണ്ണിലും ഒക്കെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അലയൊലികളാണ് ഇന്ന്. കരയിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങ് കടലിലും അലതല്ലുകയാണ് ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ആവേശം.

23 മലയാളികൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചരക്കു കപ്പലാണ് ഫുള്‍ ഓണ്‍ ഓണം മൂഡിൽ തകർക്കുന്നത്. കടൽ വഴിയിലെ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും തണുപ്പും ഒന്നും അവർക്ക് പ്രശ്‌നമേയല്ല. അറേബ്യൻ കടലിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ജിഎഫ്എസ് എന്ന കപ്പലിലെ മലയാളികളാണ് 'വെള്ളത്തിലാകേണ്ട' ആഘോഷത്തെ കളറാക്കി മാറ്റിയത്.

കപ്പലിനുള്ളിൽ പൂക്കളം ഒരുക്കിയും പാട്ട് പാടിയും ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ നീളുന്നു ആഘോഷങ്ങളുടെ നിര. കയ്യടിക്കാനും കണ്ടാസ്വദിക്കാനും മറ്റു രാജ്യക്കാരും ഡക്കിൽ ഉണ്ട്. കപ്പലിലെ എല്ലാവരും ഓണം മൂഡിലാണ്.

Onam Celebration in Cargo Ship (ETV Bharat)

ചൈനയിൽ നിന്ന് 1500 വാഹനങ്ങളുമായി യുഎയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഈ കപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വം ഇന്ത്യയ്ക്കാ‌ണ്. മുംബൈ സ്വദേശി ക്യാപ്റ്റൻ അക്ഷയ്, തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി ചീഫ് എൻജിനീയർ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരാണ് മുൻനിരയിൽ. കൊച്ചി സ്വദേശി ചീഫ് ഓഫിസർ ശ്രീജിത്താണ് ഓണസദ്യയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്.

കാസർകോട് പടന്നക്കാട് സ്വദേശി ബാബുവാണ് സെക്കൻഡ് എൻജിനീയർ. കൊച്ചിയിലെ ബിപിൻ ബേബി കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി പ്രദീപ്‌ കുമാർ എന്നിവർ ഒപ്പം ഉണ്ട്. തിരമാലകള്‍ക്ക് മേലെ കുതിയ്‌ക്കുമ്പോഴും ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ആവേശം മനസിലേക്ക് വരുമെന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്വദേശി പ്രദീപ് കുമാർ പറയുന്നു.

കപ്പലിലെ ഓണാഘോഷം (ETV Bharat)

ചിലിയിൽ നിന്ന് ഉറുഗ്വയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന മറ്റൊരു ചരക്ക് കപ്പൽ ആയ ജിബി കോറാഡയിലെ ഓണം റീൽസിലൂടെ ഹിറ്റാണ്. കപ്പൽ ഡക്കിൽ മുണ്ടുടുത്ത് താളം ചവിട്ടുന്ന കാഴ്‌ചയും ആർപ്പുവിളികളും വീഡിയോയിൽ കാണാം. കപ്പലിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും കുറയ്‌ക്കാതെ തന്നെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു ഇവർ.

ഓണമുണ്ടും പൂക്കളും മാവേലിയുമൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്‌ത് ഓണം കളറാക്കി ഇവർ. കായംകുളം സ്വദേശി അഖിൽ കപ്പൽ യാർഡിൽ കടലാസിൽ ഒരുക്കിയ പൂക്കളവും കഥകളി രൂപവും എല്ലാം ഇവരുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമേറ്റുന്നു.

Athapookalam (ETV Bharat)
Maveli in Onam Celebration (ETV Bharat)

ഇവരുടെ ഒപ്പം വേറെയും മലയാളികളുണ്ട്. തലശേരി സ്വദേശികളായ ക്യാപ്റ്റൻ ഡിനോയി മാത്യു, വിപിൻ വ്യാസ്, കൊച്ചി സ്വദേശികളായ അമൽ ഘോഷ്, ടെൻസൻ കായംകുളം സ്വദേശി അനീത് ശശിധരൻ, കാസർഗോഡ് മധു, തിരുവനന്തപുരം വികാസ് എന്നിവരും ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ നേതൃനിരയിലുണ്ട്.

ആയിരത്തിലധികം കണ്ടെയ്‌നർ കയറ്റാവുന്ന വലിയ കപ്പലിലെ ജോലി ഇടവേളകളിൽ ആണ് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഇവരുടെ ഓണാഘോഷം. അർജൻ്റീനയിലേക്കാണ് കപ്പലിൻ്റെ അടുത്ത യാത്ര.

Also Read: ഓണാഘോഷം തകൃതി, കണ്ടത് കയറിൽ തൂങ്ങി; അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മുഖ്യാതിഥിയാക്കി പിള്ളേർ

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Also Read: ഓണാഘോഷം തകൃതി, കണ്ടത് കയറിൽ തൂങ്ങി; അതിഥി തൊഴിലാളിയെ മുഖ്യാതിഥിയാക്കി പിള്ളേർ

