ETV Bharat / state

തിരുവാതിര പഠിക്കണം; ചൈനീസ് വന്‍മതിലില്‍ മലയാളി മങ്കമാര്‍ക്കൊപ്പം കൂടി വിദേശികള്‍

ഓണക്കാലത്തെ ചൈനീസ് ട്രിപ്പ് വന്‍ മതിലിലെ തിരുവാതിര കളിയോടെ ലോക പ്രശസ്‌തമാക്കിയതിന്‍റെ ത്രില്ലില്‍ ഒരു സംഘം മലയാളി വനിതകള്‍. ചൈനയിലേക്ക് ഓണക്കാല ട്രിപ്പ് പോയ 6 സ്ത്രീകൾ തിരുവാതിരക്ക് ചുവടുവച്ചത് ചൈനീസ് വന്‍ മതില്‍.

CHINA WALL onam festival 2025 THIRUVATHIRA THIRUVATHIRA AT CHINA
Thiruvathira at the Great Wall of China (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: "ഞങ്ങള്‍ കേട്ടറിഞ്ഞ ചൈനയല്ല ഞങ്ങള്‍ നേരില്‍ കണ്ടത്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു എതിർപ്പുകളും ഇല്ലാതെ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 4 മിനിറ്റ് ആണ് അവിടെ തിരുവാതിര കളിച്ചത്." ഇവരുടെ തിരുവാതിര അരങ്ങേറിയ സ്ഥലമാണ് വെറുമൊരു റീലില്‍ നിന്ന് ഇവരുടെ കലാ പ്രകടനത്തെ ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്.

ലോകാത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ ചൈനീസ് വന്‍ മതില്‍ കാണാന്‍ പോയ മലയാളികളുടെ സംഘത്തിലെ ആറ് സ്ത്രീകളാണ് ഓണക്കാലത്ത് അതേ വന്‍ മതിലില്‍ കേരളത്തിന്‍റെ തനത് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ച് വാര്‍ത്താ താരങ്ങളായത്. ചൈനാക്കാരേയും കൊറിയക്കാരേയും ജപ്പാന്‍കാരേയും ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ സഞ്ചാരികളേയുമൊക്കെ സ്‌തബ്‌ധരാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ തിരുവാതിര അവതരണം. യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ആറു പേരിലൊരാളായ ഷീജ ടീച്ചര്‍ ആ അനുഭവം ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവച്ചു.

THIRUVATHIRA CHINA WALL ഓണം thiruvathira Thiruvathira at China
ചൈന വന്‍മതിലിന് മുന്നില്‍ അരങ്ങേറിയ തിരുവാതിരകളി (ETV Bharat)

കണ്ണൂർ കതിരൂർ സ്വദേശി സുജ ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുവാതിര കളിച്ചത്. കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി സ്വദേശിയും മുക്കം നീലേശ്വരം ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയുമായ ഷീജ കെ എൽ, കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ ലീന സത്യൻ, പുഷ്‌പ സലീന ടീച്ചർ, എറണാകുളം സ്വദേശി ജോർജീന എന്നിവരാണ് വൻ മതിലിൽ അണിനിരന്നത്.

ഇതിൽ ആരും നൃത്തം അഭ്യസിച്ചവർ ആയിരുന്നില്ല. വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്‌ വഴി സ്റ്റെപ്പുകൾ ഷെയർ ചെയ്‌തും ചൈനയിൽ എത്തിയ ദിവസങ്ങളിൽ താമസിച്ച ഹോട്ടലുകളുടെ കോറിഡോറിൽ വെച്ച് പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്‌തുമാണ് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചത്.

THIRUVATHIRA CHINA WALL ഓണം thiruvathira Thiruvathira at China
തിരുവാതിര കളിച്ച മലയാളികള്‍ ചൈനയിലെ വന്‍മതിലിന് മുകളില്‍ (ETV Bharat)

"യാത്ര ഓണക്കാലത്തായതു കൊണ്ട് കേരളീയ വേഷം കരുതാമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യം ചിന്തിച്ചത്. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മൂന്നു ദിവസം മുമ്പ് സുജ ടീച്ചറാണ് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചാലോ എന്ന ആശയം ഗ്രൂപ്പിൽ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. അതിനായി ആറുപേരെ സെലക്‌ട് ചെയ്‌തു. നൃത്തച്ചുവടുകൾ പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്‌തു തുടങ്ങി. അങ്ങിനെ കേരളീയ വേഷമായ സാരിയിൽ സ്ത്രീകളും മുണ്ടും ഷർട്ടും ധരിച്ച് പുരുഷൻമാരും ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയ ഞങ്ങള്‍ ക്വാലാലംപൂരിൽ ഇറങ്ങി.

അവിടെ നിന്നും കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഷാൻഹായിൽ എത്തി. മൂന്നു ദിവസം അവിടെ ചെലവഴിച്ചു. രാത്രി സമയത്ത് ഈ ആറു പേർ തിരുവാതിര പ്രാക്‌ടീസ് ചെയ്‌തു. അടുത്ത ദിവസം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ ബീജിംങ്ങിലേക്ക് യാത്രയായി. മൂന്ന് ദിവസം അവിടെയും തങ്ങി. സെപ്റ്റംബർ 3 പൂരാടം ദിനത്തിൽ രാവിലെയാണ് വന്‍മതിലിനു മുകളില്‍ എത്തിയത്. സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുന്നതിനിടയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തിരുവാതിര അരങ്ങേറി. മറ്റ് വിനോദ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ശല്യമാകാതിരിക്കാന്‍ ചെറിയ ശബ്‌ദത്തിലാണ് പാട്ട് വെച്ചത്.

THIRUVATHIRA CHINA WALL ഓണം thiruvathira Thiruvathira at China
ചൈനയിലെ വന്‍മതിലിന് മുകളില്‍ തിരുവാതിര കളിച്ച മലയാളികള്‍ (ETV Bharat)

കേരളീയ വേഷവും തിരുവാതിര ഡാന്‍സും കണ്ട് വിസ്‌മയിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരികളാകെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൂടി എന്താണ് വിശേഷമെന്ന് തിരക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങിനെ ഞങ്ങള്‍ ഓണത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തെക്കുറിച്ചും തിരുവാതിരയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം അവരോട് വിവരിച്ചു. പൂരാട ദിനത്തില്‍ ചെനാ വന്‍മതിലിലെ ഞങ്ങളുടെ ഓണം അങ്ങിനെ സാര്‍ത്ഥകമായി." സംഘാംഗമയ ഷീജ കെ എൽ പറഞ്ഞു.

25 പുരുഷന്മാരും 15 സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന സംഘം ആഗസ്റ്റ് 29നാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വിമാനം കയറിയത്. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, എറണാകുളം, കോട്ടയം തുടങ്ങി വിവിധ ജില്ലക്കാരായിരുന്നു സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കണ്ണൂർ പിണറായി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'സവാരി' ട്രാവൽ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ചൈനയിലേക്കുള്ള ഓണക്കാല ട്രിപ്പ് ഒരുക്കിയത്.

THIRUVATHIRA CHINA WALL ഓണം thiruvathira Thiruvathira at China
'സവാരി' ട്രാവൽ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങള്‍ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

'കൈതപ്പൂ മണമെന്തേ ചഞ്ചലാക്ഷീ... എന്ന ഗാനത്തിനായിരുന്നു ഇവര്‍ ചുവടു വെച്ചത്. "വെറും 4 മിനിറ്റ് ആണ് അവിടെ തിരുവാതിര കളിച്ചതെങ്കിലും അതിലൂടെ കേരളത്തെക്കുറിച്ചും ഓണത്തെക്കുറിച്ചും കേരളീയ കലാ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേരളീയ വേഷത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ധാരണ നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായി. ഓണം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഉത്സവമാണെന്നും അതിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കലയായ തിരുവാതിരയെന്നും ഞങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചു.

അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ചിലർക്ക് ഇത് പഠിക്കണം എന്നായി. പലരും കൂടെ നിന്ന് സെൽഫി എടുത്തു." അങ്ങിനെ ചെനയിലേക്കുള്ള വിനോദ യാത്ര അവിസ്‌മരണീയ അനുഭവമായതിന്‍റെ ത്രില്ലിലാണ് സംഘം കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത്. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് തിരുവാതിര ഈ ആറുപേരും ചേർന്ന് ചൈന വൻ മതിലിൽ കയറി ലോകപ്രശസ്‌തമാക്കിയതിന്‍റെ ഓര്‍മകള്‍ ഒരിക്കലും മായില്ലെന്ന് തന്നെ ഇവര്‍ കരുതുന്നു.

Also Read: കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ രാജ്യത്തിന് മാതൃക; താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങൾ

For All Latest Updates

TAGGED:

CHINA WALLONAM FESTIVAL 2025THIRUVATHIRATHIRUVATHIRA AT CHINATHIRUVATHIRA AT GREAT WALL OF CHINA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.