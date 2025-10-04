ETV Bharat / state

'ഗാസയിലെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചോർത്ത് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാറില്ല, വാരിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തോന്നും': ഗാസയില്‍ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും എത്തിച്ച ശ്രീരശ്‌മി മനസുതുറക്കുന്നു

ഗാസയിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന 300 ഓളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സഹായ ഹസ്‌തമായി ശ്രീരശ്‌മി മാറിയത്. സഹായമെത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മലയാളിയായ ശ്രീരശ്‌മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറയുന്നു.

Children thank Sri Rashmi for providing aid to over 300 families suffering in Gaza, Sri Rashmi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 10:36 AM IST

എറണാകുളം: "ഗാസയിലെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെ വാരിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്." ഗാസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവുമെത്തിച്ച ശ്രീരശ്‌മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.

മലയാളികളുടെയാകെ മനുഷ്വത്വത്തിൻ്റെയും സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കായംകുളം സ്വദേശിയ ശ്രീരശ്‌മി. ഇത് തൻ്റെയൊരു ജീവിത നിയോഗമായി കാണുകയാണെന്നും ശ്രീരശ്‌മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ശ്രീരശ്‌മിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദിയറിയിക്കുന്ന ഗാസയിലെ കുട്ടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു.

ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടുന്നട്ടുന്ന ഗാസയിലെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കണമെന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രമാണ് ശ്രീരശ്‌മി നിറവേറ്റിയത്. ഓരോ ദിവസവും മരിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികളാണെന്നതാണ് ഗാസയിലേക്ക് നോക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിലെ തൻ്റെ പ്രവർത്തനവും പരിചയവും കൈമുതലാക്കി ഗാസയിലുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ ശ്രീരശ്‌മി കുട്ടികൾക്ക് കുടിവെള്ളവും ഭക്ഷണവുമെത്തിച്ചത്.

ശ്രീരശ്‌മിയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്ന കുട്ടികൾ (ETV Bharat)
ശ്രീരശ്‌മിയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്ന കുട്ടി (ETV Bharat)

"യുദ്ധക്കെടുതി അനുഭവിച്ച് കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അവരെ എങ്ങിനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അവരെ വാരിയെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. ഗാസയിലെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിസഹായയായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് ആലോചിച്ചത്. ഗാസയിൽ സഹായമെത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്‌മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് ലെസ്ലിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നിലവിൽ ഗാസയിൽ സഹായമെത്തിച്ചത്." -ശ്രീരശ്‌മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഒരിറ്റ് കുടിനീർ ചോദിച്ചവർക്ക് ഒരു പുഴ തന്നെ നൽകുന്നവരാണ് മലയാളിയെന്നും ശ്രീരശ്‌മി പറഞ്ഞു വയ്‌ക്കുന്നു. വടക്കൻ ഗാസയിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്‌ത മൂന്നോറോളം കുട്ടികൾക്കാണ് ശ്രീരശ്‌മി വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമെത്തിച്ചത്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ശ്രീരശ്‌മി ഇതിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചത്. ഗാസയിലെ കുരുന്നുകൾ നന്ദിയറിയിച്ച് അയച്ചു തന്ന ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും മനസിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഗാസയിലെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധതയറിയിച്ച് നിരവധിയാളുകളാണ് ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്നും ശ്രീരശ്‌മി പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പരിമിതിയിൽ നിന്ന് ഈയൊരു പ്രവർത്തനത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കാനും തുടർന്ന് ഗാസയിലെ കുരുന്നുകളെ ചേർത്തുപിടിക്കാനുമാണ് തീരുമാനെമെന്നും ശ്രീരശ്‌മി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏറെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും ഗാസയിലെ ദുആ മറിയമെന്ന കുരുന്നിൻ്റെ ഒന്നാം ജന്മദിനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും ശ്രീരശ്‌മിയുടെ ചേർത്തു പിടിക്കലിൻ്റെ മധുരമുണ്ട്. പരിമിതിക്ക് ഉള്ളിലും ദുആയുടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രവും അവർ ശ്രീരശ്‌മിക്ക് അയച്ചു നൽകി. ഹാദിയെന്ന രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ പലസ്‌തീൻ പൗരയും സഹായ വിതരണം എകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രീരശ്‌മിയോടൊപ്പമുണ്ട്.

ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും പലസ്‌തീനിൽ സമാധാനം പുലരണമെന്നുമാണ് മനുഷ്യത്വം നശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാവരെയും പോലെ ശ്രീരശ്‌മിയും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മഹാപ്രളയ വേളയിലും കൊവിഡ് കാലത്തും വയനാട് ദുരന്ത സമയത്തുമെല്ലാം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തൂവൽസ്‌പർശവുമായി ശ്രീരശ്‌മി കർമനിരതയായിരുന്നു.

