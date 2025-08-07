Essay Contest 2025

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ സുരക്ഷിതരെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ബന്ധുക്കൾ; രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം - UTTARAKHAND FLOODS MALAYALEES SAFE

28 മലയാളികളാണ് ടൂർ പാക്കേജിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ (ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 12:21 PM IST

ന്യൂഡൽഹി/എറണാകുളം: മിന്നൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. മലയാളികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ശബ്ദസന്ദേശം ലഭിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള നാരായണൻ നായർ, ശ്രീദേവിപിള്ള എന്നിവരുടെ ബന്ധുവായ അമ്പിളിയാണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു

പരിക്കേറ്റവരെ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. മലയാളികളെ ഉടൻ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മടക്കയാത്രയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചതായും അമ്പിളി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ മലയാളി സമാജം പ്രവർത്തകർ വഴി കൊച്ചിയിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്ക് ഇവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെ ഉത്തരകാശിയിലെ ഗംഗോത്രിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് ഇവർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ഉച്ചയോടെ മിന്നൽ പ്രളയ വാർത്ത വന്നതുമുതൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ വിവരം ലഭിച്ചു.

ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഇവർ വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് വാഹനത്തിനടുത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വൈകുന്നേരത്തോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ഇവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി. എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഇന്നലെ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

ടൂർ പാക്കേജിൽ 28 മലയാളികൾ

തീർഥാടന ടൂർ പാക്കേജിൽ 28 മലയാളികളാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡെറാഡൂണിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്കും യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇവരിൽ 20 പേർ മുംബൈ മലയാളികളും എട്ടുപേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. കൊച്ചി, കായംകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണിവർ.

ഇവരെല്ലാവരും അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്. ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതെന്നും ടൂർ ഓപറേറ്റർമാർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചു. അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമെന്നും ടൂർ ഓപറേറ്റർമാർ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു.

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ എഴുപതോളം ആളുകളെയാണ് കാണാതായത്. സൈന്യം, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ്, ഐടിബിപി തുടങ്ങിയ സേനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാതായ ഒമ്പത് സൈനികർക്കായുള്ള തെരച്ചിലും ഊർജിതമാക്കി. പ്രദേശത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളികളും മുന്നറിയിപ്പുകളും

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴക്കാലങ്ങളിൽ മിന്നൽ പ്രളയവും മണ്ണിടിച്ചിലും സാധാരണമാണ്. 2013-ലെ കേദാർനാഥ് പ്രളയം ഇതിൻ്റെ തീവ്രത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അധികൃതർ കർശന മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചും ദുരന്തനിവാരണ സേനകളുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും മാത്രമേ യാത്രകൾ നടത്താവൂ. ടൂർ ഓപറേറ്റർമാർക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

