എറണാകുളം: മിന്നൽ പ്രളയത്തെത്തുടർന്ന് ഉത്തർകാശിയിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള നാരായണൻ നായർ, ശ്രീദേവി പിള്ള എന്നിവരുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി ബന്ധുവായ അമ്പിളി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇവർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് തീരുമാനമായേക്കും.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നന്ദി
വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട മന്ത്രി പി രാജീവ്, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിമാരായ സുരേഷ് ഗോപി, ജോർജ് കുര്യൻ എന്നിവർക്കും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ സേനാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. മിന്നൽ പ്രളയം ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ കൊച്ചിയിലെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മലയാളി സമാജം പ്രവർത്തകർ വഴി ഇവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെ ഉത്തർകാശിയിലെ ഗംഗോത്രിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചശേഷമാണ് ഇവർക്ക് മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽപ്പെടേണ്ടി വന്നത്. ഉച്ചയോടെ പ്രളയ വാർത്ത വന്നതുമുതൽ ഇവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് ബന്ധുക്കളിൽ വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ, ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് ഇവർ സുരക്ഷിതരാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചത്.
ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഇവർ വാഹനത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് വാഹനത്തിന് സമീപം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഇവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതോടെയാണ് മലയാളികളെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്.
തീർഥാടന സംഘം
തീർഥാടന ടൂർ പാക്കേജിൽ 28 മലയാളികളാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡെറാഡൂണിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരാഖണ്ഡിലേക്കും യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇവരിൽ 20 പേർ മുംബൈ മലയാളികളും എട്ടു പേർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ കൊച്ചി, കായംകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ചെളിക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിയവരെ രക്ഷിക്കാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. ഐടിബിപി, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്ഡിആർഎഫ് എന്നീ സേനാവിഭാഗങ്ങൾക്കൊപ്പം മറ്റ് ഏജൻസികളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുണ്ട്. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
കനത്ത മഴയും മേഘവിസ്ഫോടനവും കാരണം റോഡുകൾ തകരുകയോ ഒലിച്ചുപോകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കട്ടിയുള്ള ചെളിയും അവശിഷ്ടങ്ങളും, മൂടൽമഞ്ഞും മഴയും മൂലമുണ്ടായ പരിമിതമായ കാഴ്ചയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് ഗതാഗതം തകരാറിലായതിനാൽ ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.
വ്യോമസേനയുടെ സഹായം
ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി തയാറെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കാരണം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് ദുരന്തമേഖലയിലേക്ക് പറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബറേലിയിലെ ഐഎഎഫ് എംഐ-17, എഎൽഎച്ച് എംകെ-III ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ആഗ്രയിലെ എഎൻ-32, സി-295 വിമാനങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സജ്ജമാണ്.
പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽ ദൃശ്യപരത വളരെ കുറവാണെന്ന് വ്യോമസേന വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇത് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി പറക്കുന്നതിന് തടസമുണ്ടാക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ ഉടൻതന്നെ ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വിന്യസിക്കുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.
ആശയവിനിമയ തടസങ്ങൾ
പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായി. സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് ടീമുകളുമായുള്ള ബന്ധം വിശ്വസനീയമല്ലാതായി തുടരുന്നു. ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾക്കടുത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സൈനികരും ഐടിബിപി യൂണിറ്റുകളുമാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനെത്തിയത്.
രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് ചെളിയും ഒലിച്ചുപോയ വഴികളും കാരണം കാൽനടയായി സ്ഥലങ്ങളിലെത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു. കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനും പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
