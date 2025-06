ETV Bharat / state

മലപ്പുറത്ത് ഏഴ് വയസുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ചു: പ്രതിക്ക് 45 വർഷം കഠിനതടവും 2.5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും - POCSO CASE CONVICTION

Man Sentenced To 45 Years In Prison In Malappuram POCSO Case ( ETV Bharat )