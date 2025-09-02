ETV Bharat / state

മലപ്പുറം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ സൈറൺ അപകടങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല, മറിച്ച് കൂട്ടായ്‌മയുടെയും സന്തോഷത്തിന്‍റെയും പാട്ടുകൾ പാടി. എല്ലാവരുടെയും മനം കവർന്ന് മാവേലിയും.

Home Guard Krishnakumar as Maveli (ETV Bharat)
മലപ്പുറം : മലപ്പുറത്തെ അഗ്നിരക്ഷാ നിലയത്തില്‍ സൈറൺ സാധാരണ പോലെ അന്ന് മുഴങ്ങിയില്ല. പകരം, ഓണപ്പാട്ടുകളുടെ ഈണം. നിലയത്തിലെ ഫയർമാൻമാർക്ക് അന്ന് അടിയന്തര ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല. പകരം, പൂക്കളവും തൂശനിലയും ഒരുക്കി നിന്നു. എല്ലാവരും ഒരു സിനിമാറ്റിക് എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു.

കാരണം ഇത്തവണ മാവേലി എത്തുന്നത് സാധാരണ രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ​പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായ, കണ്ടാല്‍ രാജാവിനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരാള്‍ കിണറ്റില്‍ ഘടിപ്പിച്ച കയറില്‍ തൂങ്ങി മുകളിലേക്ക് വന്നത്. ചുറ്റും നിന്നവരില്‍ ചിരിയും അത്‌ഭുതവും നിറച്ച ആ മാവേലി തമ്പുരാൻ എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകള്‍ നേർന്നു.

നേരത്തെ ഇതേ മാവേലിയെ സ്റ്റേഷന്‍റെ പിന്നിൽ കണ്ടവരുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഉയരം, തോളറ്റം വരെ നീണ്ട മുടി, കറുത്ത് ഇടതൂർന്ന താടി, അലസമായിട്ട ഒരു മുണ്ട്. കൂടെ, ഒരു കയ്യിൽ ഓലക്കുടയും മറുകയ്യിൽ ഒരു കുടവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിന്നിരുന്നത്. സാധാരണ മാവേലിക്ക് ഈ ലുക്ക് ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരും അമ്പരന്നു. ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ ഹോം ഗാർഡായ കൃഷ്‌ണകുമാർ ആയിരുന്നു അത്.

മാവേലിയുടെ മാസ് എൻട്രി (ETV Bharat)

​"എന്താ കൃഷ്‌ണകുമാറേ, താങ്കൾ മാവേലി വേഷം കെട്ടാൻ പോവുകയാണോ?" എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കൃഷ്‌ണകുമാർ ഒരു ചെറുചിരിയോടെ പറഞ്ഞു, "ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മാവേലിയെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണ്ടേ?". കൃഷ്‌ണകുമാറിൻ്റെ ആ സംസാരം എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് കയറിവരുന്ന മാവേലിയെ പോലെ കൃഷ്‌ണകുമാർ സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. കൂടെ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കയ്യിലെ ബാഗിൽ നിറയെ പായസമായിരുന്നു. പിന്നീടങ്ങോട്ട്, ആ ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാവേലിയുടെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്‌ണകുമാർ ചുക്കാൻ പിടിച്ചു.

ഓണക്കളികളും പാട്ടുകളും ചിരിയും നിറഞ്ഞുനിന്ന നിമിഷങ്ങൾ. മലപ്പുറം ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ സൈറൺ അപകടങ്ങൾ അറിയിച്ചില്ല, മറിച്ച് കൂട്ടായ്‌മയുടെയും സന്തോഷത്തിന്‍റെയും പാട്ടുകൾ പാടി. എല്ലാവരുടെയും മനം കവർന്ന ആ മാവേലിക്ക് ഒടുവിൽ ഓണസദ്യക്ക് ശേഷം ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, "അടുത്ത വർഷം മാവേലി ആരുടേയും സഹായമില്ലാതെ തനിയെ വരുമോ?"

ഓണാഘോഷം മാവേലി ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പൂർണമാകാനാണ്? ഓണത്തിന്‍റെ ഐതിഹ്യം തന്നെ മാവേലിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണല്ലോ. മാവേലിയെ പരീക്ഷിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണ കുമാരന്‍ വാമനനായി മഹാവിഷ്‌ണു എത്തുന്നു. തപസു ചെയ്യാൻ മൂന്നടി മണ്ണുവേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദാനശീലനായ മഹാബലി മണ്ണ് നല്‍കാമെന്ന് വാക്കും നല്‍കി.

ഉടൻ വാമനന്‍ ആകാശത്തോളം വളർന്നു. ആദ്യ രണ്ട് അടികള്‍ കൊണ്ട് ഭൂമിയും ആകാശവും അളന്നു. മൂന്നാമത്തെ അടിവയ്‌ക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ വന്നതോടെ മഹാബലി തന്‍റെ ശിരസ് കുനിച്ചു. വാമനന്‍ മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചിവിട്ടി താഴ്‌ത്തി. വർഷത്തിലൊരിക്കല്‍ തന്‍റെ പ്രജകളെ കാണാൻ അവസരം നല്‍കണമെന്നും അങ്ങനെ വാമനൻ അനുവദിച്ച ദിവസമാണ് തിരുവോണമെന്നും ആണ് പ്രബലമായ ഐതിഹ്യം.

