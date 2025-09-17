സംസ്ഥാനത്ത് വൻ ആയുധവേട്ട; എടവണ്ണയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റൈഫിളുകളും വെടിയുണ്ടകളും പിടിച്ചെടുത്തു
20 എയർ ഗണ്ണുകൾ, 3 റൈഫിളുകൾ, 200-ൽ അധികം വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവയാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ വീട്ടുടമസ്ഥനായ 60 വയസുകാരൻ ഉണ്ണിക്കമ്മദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മലപ്പുറം: ജില്ലയിലെ എടവണ്ണയിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ വൻ ആയുധശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തു. എടവണ്ണ സ്വദേശിയായ 60 വയസുകാരൻ ഉണ്ണിക്കമ്മദിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് 20 എയർ ഗണ്ണുകളും മൂന്ന് റൈഫിളുകളും 200-ൽ അധികം വെടിയുണ്ടകളും 40 പെലറ്റ് ബോക്സുകളും കണ്ടെടുത്തത്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ണിക്കമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പൊലീസ് ആയുധ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങളുടെ എണ്ണവും അവ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രീതിയും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.
പാലക്കാട് കൽപാത്തിയിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ വെടിയുണ്ടകളുമായി നാലു പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടിയതാണ് ഈ നിർണായക അറസ്റ്റിന് വഴിതെളിയിച്ചത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ മൃഗവേട്ടയ്ക്കായി ഈ ആയുധങ്ങൾ മലപ്പുറം എടവണ്ണയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് ഇവർ മൊഴി നൽകി. ഇവർക്ക് 600 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വെടിയുണ്ട വിറ്റത് ഉണ്ണിക്കമ്മദാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് പൊലീസ് റെയ്ഡ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്.
വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു റൈഫിളും 40 തിരകളും ഒരു ഗണ്ണും കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന്, വീടിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തെ ഷട്ടറിട്ട സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബാക്കിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ ഇത്രയധികം ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചത് പൊലീസിനെ പോലും അമ്പരപ്പിച്ചു. പലപ്പോഴും വ്യാജ ലൈസൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൻ ആയുധ ശേഖരം വിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഉണ്ണിക്കമ്മദിന് ഒരു റൈഫിൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് ലൈസൻസുള്ളത്. ഈ ലൈസൻസിൻ്റെ മറവിൽ ഇയാൾ അനധികൃതമായി ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ ആയുധങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു, മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും. വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നതിന് പുറമെ ഈ ആയുധങ്ങൾ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു.
ഉണ്ണിക്കമ്മദിൻ്റെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധിക്കും
പിടിയിലായ ഉണ്ണിക്കമ്മദിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഫോൺ രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചു. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ടോയെന്നും പ്രാദേശികമായ ചിലരുടെ സഹായം ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
മൃഗവേട്ടക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ ഇയാൾ ആയുധങ്ങൾ വിറ്റത്, അതോ മറ്റ് ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾക്കും ആയുധങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കും. തീവ്രവാദ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണിക്കമ്മദിന് പ്രാദേശികമായി ഏതെങ്കിലും സ്വാധീനങ്ങളുണ്ടോ എന്നും ഈ ആയുധങ്ങൾ ആർക്കാണ് വിറ്റതെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചതും വിറ്റതുമായ ആയുധങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. സമാനമായ മറ്റ് കേസുകളുമായി ഈ സംഭവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും മുൻപ് പാലക്കാടും വയനാട്ടിലും പിടികൂടിയ ചില ആയുധക്കടത്ത് സംഘങ്ങളുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണോ ഇദ്ദേഹം എന്നതും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു.
