മൂന്ന് മുറികളുള്ള കൊച്ചുവീട്, താമസിക്കുന്നത് 21 പേർ; ഇടമില്ലാത്തതിനാല്‍ കിടത്തം ആട്ടിൻ കൂട്ടില്‍ വരെ, മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ലെന്ന് കുറുമ്പിയമ്മ

സൗകര്യങ്ങൾ കുറവുള്ള ഈ ചെറിയ വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നു. സ്ഥലപരിമിതി കാരണം ഒരാൾ വീടിന് സമീപത്തെ ആട്ടിൻ കൂട്ടിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്.

The house which 21 people staying (ETV Bharat)
Published : September 16, 2025 at 5:27 PM IST

മലപ്പുറം : മൂന്ന് മുറികളുള്ള ചെറിയൊരു വീട്, താമസിക്കുന്നതാകട്ടെ അമ്മയും മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളും അടക്കം 21 പേർ. ഒരാള്‍ രാത്രി കിടക്കുന്നത് ആട്ടിൻ കൂട്ടില്‍. കിടന്നുറങ്ങാൻ ഇടമില്ലാത്തതിനാല്‍ പലരും ഇരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കുന്നു. ദുരിതപൂർണമാണ് നിലമ്പൂരിലെ ഈ ആദിവാസി കുടുംബത്തിന്‍റെ ജീവിതം.

ആദിവാസി ക്ഷേമത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും ഇടം ഇല്ലാതെ ഈ കുടുംബത്തിലെ 21 അംഗങ്ങൾ കഴിയുന്നത്. ചാലിയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിൽ നിന്നും കേവലം 5 മീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിലാണ് ഈ ആദിവാസി കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്.

പോകാൻ ഇടമില്ലാതെ ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ പാറേക്കാട് നഗറിലെ ആദിവാസി കുടുംബമാണ് കഷ്‌ടതയനുഭവിക്കുന്നത്. കുറുമ്പിയമ്മയും മക്കളും മരുമക്കളും കുട്ടികളുമടക്കം 21 പേരാണ് ഈ കൂരയ്‌ക്കുള്ളിൽ. സൗകര്യങ്ങൾ കുറവുള്ള ഈ ചെറിയ വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നു. ഒരു മുറിയില്‍ തന്നെ ആറും ഏഴും പേർ വീതമാണ് കിടക്കുന്നത്.

വീടിന് സമീപത്തെ ആട്ടിൻ ഷെഡ് (ETV Bharat)

​കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗം 88കാരി കുറുമ്പി പല രാത്രികളിലും സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ ഉറങ്ങുന്നത് കസേരിയിൽ ഇരുന്ന്. കുറുമ്പിയുടെ മക്കൾ വീടിനും സ്ഥലത്തിനുമായി അപേക്ഷകൾ നൽകിയിട്ടും അധികൃതർ കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല. "വർഷങ്ങളായി പഞ്ചായത്തിനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും പല തവണയായി വീട് നിർമാണത്തിനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു, ഒരു അനുകൂല നിലപാടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല" എന്ന് കുറുമ്പിയമ്മ പറഞ്ഞു. ഇനി എത്ര നാളുകൾ ഈ ദുരിത ജീവിതം തുടരണമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പ്രതീക്ഷ മങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ കുറുമ്പി പറഞ്ഞു.

കുറുമ്പി (ETV Bharat)

പല തവണ പഞ്ചായത്തിലും ഐ.റ്റി.ഡി.പി. (ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രൈബൽ ഡവലപ്പ്മെൻ്റ് പ്രോജക്‌ട്) ഓഫിസിലും വീടിനും സ്ഥലത്തിനുമായി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നെന്നും അധികാരികൾ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ലൈഫിൽ അപേക്ഷ ലഭിച്ചില്ലെന്നും മറ്റ് പരാതികളും ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് പറയുന്നത്. ​

സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട എംഎൽഎ പി.കെ ബഷീർ അടിയന്തരമായി വിഷയത്തിൽ ഇടപ്പെടുകയും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഇപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം വരുന്നതെന്നും എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി അന്വഷിച്ച് നടപടിയെടുക്കാനും നിർദേശിക്കുമെന്ന് എംഎൽഎ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മലപ്പുറം ചാലിയാറിലെ 21 പേരടങ്ങുന്ന ആദിവാസി കുടുംബം (ETV Bharat)

ഐ.റ്റി.ഡി.പി. ജില്ലാ പ്രോജക്‌ട് ഓഫിസർ പി. ഇസ്‌മായിലും ട്രൈബൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർ (ടിഇഒ) മുഹമ്മദ് ഷാഹിദും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട് സന്ദർശിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചെങ്കിലും അടിയന്തരമായി ഇടപെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്‌നത്തിന് വേഗത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബവും പ്രദേശവാസികളും.

