വിഴിഞ്ഞത്ത് വന് കവര്ച്ച; വീട് കുത്തി തുറന്ന് 90 പവനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു
വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ കുത്തി തുറന്നാണ് മോഷണം നടത്തിയത്. മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മകന്റെ സ്വർണമായിരുന്നു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്
Published : September 24, 2025 at 11:55 AM IST|
Updated : September 24, 2025 at 12:22 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം വെണ്ണിയൂരിൽ വീട് കുത്തി തുറന്ന് 90 പവനും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കവർന്നു. വെണ്ണിയൂർ സ്വദേശിയായ ഗിൽബർട്ടിന്റെ വീട്ടിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. റിട്ടയേഡ് ഫയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഗിൽബർട്ടും ഭാര്യയും ഇന്നലെ സമീപത്തുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലാണ് രാത്രി കിടന്നിരുന്നതെന്ന് വിഴിഞ്ഞം പൊലീസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. രാവിലെ തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് വാതില് തകര്ത്ത നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
തുടര്ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പണവും സ്വര്ണവും നഷ്ട്ടപ്പെട്ടത് കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 90 പവൻ സ്വർണവും ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലായിലും കുറച്ചു സ്വര്ണമുണ്ടായിരുന്നു. താഴത്തെ നിലയിലെ മുറിയിലായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപയും 90 പവന് സ്വര്ണവുംയ
വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ തകര്ത്താണ് മോഷണം നടത്തിയത്. മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന മകന്റെ സ്വർണമായിരുന്നു വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. വീടിന്റെ പിൻവാതിലും മുൻവാതിലും മോഷ്ടാക്കള് കുത്തി തുറന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മതിൽ ചാടിയാണ് അകത്തു കടന്നത്. ഗിൽബർട്ടിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൻ അടുത്തിടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
രാത്രി സഹോദരി ഒറ്റയ്ക്കാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഗിൽബർട്ടും ഭാര്യവും സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ കിടക്കാൻ പോയിരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയോളം വില വരുന്ന സ്വർണമാണ് കവർന്നത്. രാത്രി വീട്ടിൽ ആളുണ്ടാകില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയാകാം മോഷണം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാല് വീട്ടുകാരുടെ അടുപ്പക്കാരെ ഉൾപ്പെടെ ചോദ്യം ചെയ്യും. സംഭവത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം പൊലീസ് കേസെടുത്തു അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എംഎൽഎ എം. വിന്സെന്റും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ചു.
വീടിനുള്ളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെ 9 സ്ക്വാഡും (ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ) പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടിന്റെ ഗേറ്റ് രാത്രി പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ആൾ താമസമില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയാണ് മോഷ്ടാക്കള് വീടിനുള്ളിൽ കടന്നു കൂടിയത്.
വീട്ടുടമസ്ഥൻ രാത്രി വീട്ടിലുണ്ടാകില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയാണ് മോഷണ ശ്രമം. ഗിൽബർട്ടിന്റെ സ്വർണമാണ് കവർന്നത്. വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള മുറിയിൽ 16 പവൻ സ്വർണം അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മോഷ്ടാക്കൾ രണ്ടാം നിലയിൽ കയറിയതിന്റെ സൂചനയില്ലെന്ന് വിഴിഞ്ഞം എസ് എച്ച് ഒ പ്രജീഷ് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മൂന്ന് ടീമുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗിൽബർട്ടിന്റെ പരിചയക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും മോഷ്ടാവിനെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും വിഴിഞ്ഞം എസ് എച്ച് ഒ വ്യക്തമാക്കി.
