ETV Bharat / state

തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് സൗജന്യ കൗണ്‍സിലിങ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച് മാഹി ബസിലിക്ക; ജാതി മത ഭേദമന്യേ പ്രവേശനം

മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളും വിഷാദ രോഗങ്ങളും വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൗണ്‍സിലിങ് കേന്ദ്രം വലിയ സഹായകമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

MAHE ST TERESA BASILICA MEHE PERUNNAL FREE COUNSELING CENTER MAHE ST TERESA BASILICA OPENS ALL FAITHS
St Teresa Basilica Mahe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 12, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂര്‍: ഉത്സവങ്ങളും തിരുനാളുകളും മറ്റു ആഘോഷങ്ങളുമെല്ലാം കേരളത്തിൽ സർവസാധാരണമാണ്. എന്നാല്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് കൊടിയിറങ്ങുന്നതോടെ ആളും ആരവവുമെല്ലാം ഒതുങ്ങി എല്ലാവരും പിരിയാറാണ് പതിവ്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാകുകയാണ് മാഹി സെൻ്റ് തെരേസാസ് ബസിലിക്കയിലെ തിരുനാള്‍ ആഘോഷം.

ആഘോഷങ്ങളുടെ ആരവമൊഴിഞ്ഞാലും ആളുകള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ വ്യാപകമായി സൗജന്യ കൗണ്‍സിലിങ് കേന്ദ്രം നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കയാണ് സെൻ്റ് തെരേസാസ് ബസിലിക്ക. ഇത്തവണത്തെ മാഹി തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് കൗണ്‍സിലിങ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്.

കൗണ്‍സിലിങ്ങിനായി പള്ളിയോട് ചേര്‍ന്ന് ഒരു കേന്ദ്രവും പരിശീലനം നേടിയ സിസ്റ്ററെയും നിയമിച്ചു. പള്ളി റെക്‌ടര്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കാരക്കാട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിയമനം. മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളും വിഷാദ രോഗങ്ങളും വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൗണ്‍സിലിങ് കേന്ദ്രം വലിയ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

New Counseling Facility at St Teresa Basilica Mahe Welcomes All Faiths (ETV Bharat)

ജാതി-മത ഭേദമില്ലാതെ സൗജന്യമായി ഏവര്‍ക്കും സേവനം ലഭിക്കുമെന്ന് സെൻ്റ് തെരേസാസ് ബസിലിക്ക അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് വരെ കൗണ്‍സിലിങ് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കും. വരും വര്‍ഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പള്ളി റെക്‌ടര്‍ സെബാസ്റ്റ്യന്‍ കാരക്കാട്ട് പറഞ്ഞു.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ മാഹി സെൻ്റ് തെരേസാസ് ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാള്‍ മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍ വന്‍ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ്. അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ അത്ഭുത തിരു സ്വരൂപത്തില്‍ പൊതു വണക്കം അനുദിനം നടക്കുകയാണ്.

മുല്ലമാലയും ജമന്തിയും ചാര്‍ത്തി ത്രേസ്യായുടെ അനുഗ്രഹം തേടി അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കേരളത്തില്‍ നിന്നും വന്‍ ഭക്തജനങ്ങളാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ക്രൈസ്‌തവ വിശ്വാസം മാഹിയിലെത്തിയിട്ട് 302 വര്‍ഷം തികയുകയാണ്. വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ മാധ്യസ്‌തം വഴി വിശ്വാസ ധാര്‍ഢ്യവും ഹൃദയ പരിവര്‍ത്തനവും കൈവരിക്കാന്‍ തിരുനാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ സഹായകരമാകുമെന്ന് വിശ്വാസികള്‍ കരുതുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആത്മീയവും ഭൗതീകവുമായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേടുന്നതിന് തിരുനാള്‍ ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ സര്‍വ മതസ്ഥരേയും ആഘോഷ കമ്മിറ്റി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ മാസം 14, 15 തീയതികളിലാണ് പ്രധാന തിരുനാള്‍ ദിനങ്ങള്‍. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ തിരുനാള്‍ ജാഗരവും മയ്യഴി മാതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുളള നഗര പ്രദക്ഷിണവും നടക്കും.

വിവിധ ഭാഷകളില്‍ കുര്‍ബാന നടത്തുന്നതും മാഹി തിരുനാള്‍ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. 15ആം തീയതി പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിമുതല്‍ ആറ് വരെ തീർഥാടനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ നേര്‍ച്ചയായ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടക്കും. തീർഥാടകര്‍ക്കായി വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുസ്വരൂപത്തില്‍ വണങ്ങാനും മെഴുകുതിരി തെളിയിക്കാനും സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ദേവാലയത്തിന് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാന്‍ ദേശീയ പാതയില്‍ നിന്നും ഇരുവശത്തായി രണ്ട് ക്യൂ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുനാള്‍ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പള്ളി മൈതാനിയില്‍ ഉയര്‍ന്ന വ്യാപാര ചന്തകളിലും വന്‍ ജനാവലിയാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഞാറാഴ്‌ചകളിലും മുഖ്യ തിരുനാള്‍ ദിനങ്ങളിലും തുടര്‍ച്ചയായി ദിവ്യ പൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും കുമ്പസാരത്തിനും ദിവ്യ കാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിനും അവസരമുണ്ട്. നേര്‍ച്ചകള്‍ നേരുന്നതിനും വിശ്രമിക്കുന്നതിനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ശബരിമല റോപ്‌വേ പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ അനുമതി ഉടൻ: കേന്ദ്രസംഘം സ്ഥലപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി; റിപ്പോർട്ട് നിർണായകം

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHE ST TERESA BASILICAMEHE PERUNNALFREE COUNSELING CENTER MAHEST TERESA BASILICA OPENS ALL FAITHSMAHE ST TERESA COUNSELING CENTER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.