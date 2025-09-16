മാടായിപ്പാറയിലെ പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം: ജിഐഒക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി
ദേവസ്വം ഭൂമിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രകടനം നടത്തിയതിന് ജിഐഒ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയത്.
Published : September 16, 2025 at 3:07 PM IST
കണ്ണൂർ: ദേവസ്വം ഭൂമിയായ മാടായിപ്പാറയിൽ പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം നടത്തിയ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പോഷക സംഘടനയായ ജിഐഒക്കെതിരെ ബിജെപി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു. വാദിഹുദ സ്കൂളിലേക്ക് ബിജെപി നടത്തിയ മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. മാടായിപ്പാറയിലെ പ്രകടനം ആർഎസ്എസിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് സിപിഎം വിമർശനം.
അതേസമയം, കലാപാഹ്വാനം ചുമത്തിയ പൊലീസ് നടപടി തെറ്റാണെന്ന നിലപാടാണ് സിപിഎമ്മിനുള്ളത്. ദേവസ്വം ഭൂമിയിലെ പ്രകടനത്തിൽ ജിഐഒയെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ജില്ല നേതൃത്വം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിത മേഖലയും ദേവസ്വം ഭൂമിയുമായ മാടായിപ്പാറയിൽ ജിഐഒ പ്രവർത്തകർ പലസ്തീൻ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി പ്രകടനം നടത്തിയതാണ് വിവാദങ്ങൾക്കിടയാക്കിയത്.
വിവാദം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബിജെപി
കലാപാഹ്വാനം ചുമത്തി പൊലീസ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തതോടെയാണ് ബിജെപി വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയത്. ജമാഅത്ത് അമീറും ആർഎസ്എസും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് മാടായിപ്പാറയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് സിപിഎം ആരോപണം. കലാപാഹ്വാനം ചുമത്തിയ പൊലീസുകാരന് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലെന്ന് സിപിഎം ജില്ല സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
മാടായിപ്പാറയിലെ പ്രകടനം ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്നും തീവ്രവാദം വളർത്താനുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ശ്രമമാണെന്നും ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ജില്ല നേതൃത്വം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോ വെൽഫെയർ പാർട്ടിയോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
വാദിഹുദ സ്കൂളിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി
ജിഐഒ പ്രവർത്തകർ പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം നടത്തിയത് വാദിഹുദ സ്കൂളിൻ്റെ ബസിലാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. പ്രകടനം നടത്താൻ സ്കൂൾ അധികൃതർ സഹായിച്ചെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ വാദം. ഈ വിഷയത്തിൽ സ്കൂൾ അധികാരികൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി സ്കൂളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്.
നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ലെങ്കിലും, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും പോഷക സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് വാദിഹുദ സ്കൂൾ. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പ്രവർത്തകരാണ് സ്കൂളിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർ. അതിനാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പോഷക സംഘടനയായ ജിഐഒയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സ്കൂളിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാടായിപ്പാറ വിഷയം
ജൈവ പരിസ്ഥിതി മേഖലയായ മാടായിപ്പാറയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തിയതിന് ജിഐഒയുടെ മുപ്പത് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപി വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയത്. ഓണവും നബിദിനവും ഒരുമിച്ചുവന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് വിവാദമായ പ്രകടനം നടന്നത്.
പരിസ്ഥിതിക്ക് നാശം വരുത്തിയെന്നും കൊടികളും ബാനറുകളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ഭൂമിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കടന്നുവെന്നും പരാതി ലഭിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഫ്ര ശിഹാബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ചിറക്കൽ കോവിലകത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഭൂമിയിലാണ് പലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം നടന്നത്.
