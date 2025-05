ETV Bharat / state

'കല്ലിട്ടാല്‍ തുറമുഖമാകില്ല, എന്നാല്‍ കരാറൊപ്പിട്ടാല്‍ തുറമുഖമാകും'; ആ നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യത്തിൻ്റെ പേര് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെന്ന് എം വിന്‍സെൻ്റ് എംഎല്‍എ - M VINCENT ABOUT VIZHINJAM PORT

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം, എം വിന്‍സെൻ്റ് എംഎല്‍എ ( Etv Bharat )

Published : May 1, 2025 at 3:56 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 4:19 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖം രാജ്യത്തിനു സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കേ, സ്ഥലം എംഎല്‍എയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ എം വിന്‍സെൻ്റും സിപിഎം നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിന് ശമനമില്ല. വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കൂടുതല്‍ ചോദ്യങ്ങളുമായി എം വിന്‍സെൻ്റ് ഇന്നും രംഗത്തു വന്നു. അദാനി നടത്തിയ നിര്‍മ്മാണത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റടിച്ചടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ എന്തു കൊണ്ട് അവര്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇതുവരെ ചെയ്‌തില്ലെന്ന് വിന്‍സെൻ്റ് ചോദിച്ചു. 2015 ഓഗസ്‌റ്റില്‍ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അദാനിയുമായി ഒപ്പുവച്ച കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയായിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും നിര്‍മാണ കമ്പനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു പിപിപി കരാര്‍ പ്രകാരവും കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു കഴിഞ്ഞാല്‍ നിര്‍മ്മാണം നടത്തേണ്ടത് കരാര്‍ കമ്പനിയാണ്. അതിനു ശേഷം സര്‍ക്കാരിനുള്ളത് മേല്‍നോട്ട ചുമതല മാത്രമാണ്. ഇവിടെ തുറമുഖം നിര്‍മിച്ചു പൂര്‍ത്തികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അദാനിയാണ്. അതേ സമയം പിപിപി കരാര്‍ പ്രകാരം പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരാണ്. തുറമുഖത്തേക്കുള്ള റെയില്‍പ്പാതയും റോഡും നിര്‍മിക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരാണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം (Etv Bharat) ആറ് വര്‍ഷം കൊണ്ട് അതായത് 2021 ല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ റെയില്‍പ്പാതയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയേക്കാണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ ഇന്ന് 2025 ല്‍ എത്തി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ റെയില്‍ ലയനിൻ്റെ വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ(ഡിപിആര്‍) അംഗീകരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ മാത്രമെത്തി നില്‍ക്കുകയാണ്. ഇതിലപ്പുറം സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പരാജയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ എന്താണു വേണ്ടത്. തുറമുഖത്തെ ദേശീയ പാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ റോഡ് കരാര്‍ പ്രകാരം സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം കൊണ്ട് അഥവാ 2017ല്‍ നിര്‍മിച്ചു പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ട് 10-ാം വര്‍ഷമായ 2025 ആയിട്ടും റോഡ് നിര്‍മിച്ചു പൂര്‍ത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തവരാണ് അദാനി നിര്‍മിച്ച തുറമുഖത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാന്‍ നില്‍ക്കുന്നതെന്നും വിന്‍സെൻ്റ് എംഎല്‍എ പറഞ്ഞു.

