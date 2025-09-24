ETV Bharat / state

90 കളിൽ കച്ചവടം നിർത്തിയ വാഹനത്തിന് 2012 ൽ രജിസ്ട്രേഷൻ; ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും മ്യാൻമറിൽ നിന്നും തട്ടിപ്പ് വരുന്ന വഴി

സെക്കന്‍ഡ് ഹാൻഡ് വിപണിയിൽനിന്ന് ആഡംബര വാഹനം തേടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

luxury cars smuggled from bhutan myanmar
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന കസ്റ്റംസ് പരിശോധന (ETVBharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 24, 2025 at 6:45 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും മ്യാൻമറിൽ നിന്നും അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ വാഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിൻ്റെ പ്രിവൻ്റീവ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് വിഭാഗം. തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി 30 അംഗ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘം ഇന്നലെ നടത്തിയ തിരച്ചിലിന് ശേഷം 36 ഓളം വാഹനങ്ങളായിരുന്നു പിടിച്ചെടുത്തത്. ടാക്സ് വെട്ടിപ്പും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഉൾപ്പെടെ വാഹന കച്ചവടത്തിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുമ്പോഴും സെക്കന്‍ഡ് ഹാൻഡ് വിപണിയിൽനിന്ന് ആഡംബര വാഹനം തേടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഡോഡ്ജ്, മസ്ദ, സുബാരു, ലിങ്കൺ മോട്ടോർസ്, ജി എം സി (ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ട്രക്ക് കമ്പനി) എന്നിങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ടു കച്ചവടം നടത്താത്ത നിരവധി ആഡംബരം വാഹനങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇവ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാൽ പലപ്പോഴും വാഹനത്തിൻ്റെ യഥാർഥ വിലയുടെ മൂന്നിരട്ടിയിലധികമാകും നികുതി. ഓപ്പറേഷൻ നും ഖൂറിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ നടത്തിയ പരിശോധന ഭൂട്ടാനിലെ പട്ടാളം ലേലത്തിൽ വിറ്റ വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നതിനെ പിൻപറ്റിയായിരുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വാഹനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പ്രധാനമായി നോക്കുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ചേസിസ് നമ്പറും എഞ്ചിൻ നമ്പറുമാണ്. മോട്ടോർ വാഹന നിയമങ്ങൾ കർക്കശമായി നടപ്പിലാക്കാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിച്ചാണ് തട്ടിപ്പിന് കളമൊരുക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന് ഔദ്യോഗിക രേഖകളുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആദ്യ പടി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഉപേക്ഷിച്ച നിരവധി വാഹനങ്ങളുണ്ട്. ഇവയുടെ ചെസിസ്, എഞ്ചിൻ നമ്പറുകൾ പുതിയ വാഹനത്തിന് നൽകി രേഖകളുണ്ടാക്കും.

പിന്നീട് സെക്കന്‍ഡ് ഹാൻഡ് ഷോറൂമിലേക്ക് വാഹനം എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തട്ടിപ്പുകാർ തമ്മിൽ തന്നെ പല തവണ വാഹനം വിൽക്കും. വാങ്ങുന്നവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനാണിത്. 90 കളിൽ കമ്പനി നിർമാണം നിർത്തിയ വാഹനങ്ങൾ വരെ 2012 ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ പരിശോധനയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയവർക്കും തട്ടിപ്പിൽ പങ്കുണ്ടോയെന്ന് ഇനിയും തെളിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അന്വേഷണത്തിനുശേഷം പുറത്തു വരും. കുറ്റക്കാരെ തീർച്ചയായും നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടു വരുമെന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

