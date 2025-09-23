ETV Bharat / state

ETV Bharat Kerala Team

September 23, 2025

കോഴിക്കോട്: കളവും തട്ടിപ്പുകളും പെരുകി വരുന്ന കാലമാണിത്. സാങ്കേതികവിദ്യ വർധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കളവിൻ്റെ രീതിയും മാറുന്നു. എന്നാൽ തലയ്ക്കു മുകളിൽ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു യന്ത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ കളവ് നടത്തിയ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇയാളെ 'ബംബർ' കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കാം.

കൊയിലാണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ വി കെ ലോട്ടറി ഏജൻസീസ് ആണ് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം. ലോട്ടറി എടുത്ത് നിർവൃതി കൊള്ളുന്ന കാസർകോട് സ്വദേശി അബ്ബാസ്. കൊയിലാണ്ടിയിലെ ലോട്ടറി കടയിൽ എത്തി. അന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ലോട്ടറികൾ എടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ഓണം ബംബർ കെട്ടുകെട്ടായി അടുക്കി വച്ചത് കാണുന്നത്.

500 ഇട്ടാൽ 25 കോടി കൂടെ പോരുന്ന നിരവധി ടിക്കറ്റുകൾ. പൂതിയുണ്ടെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ അബ്ബാസിൻ്റെ കൈയിൽ പണമില്ല. എന്നാലും ടിക്കറ്റ് നോക്കി നിർവൃതി അടയാമല്ലോ. നല്ല വലിപ്പമൊക്കെയുണ്ട് ടിക്കറ്റിന്. ഒപ്പം കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായി കെട്ടിവച്ച 200 ലേറെ ടിക്കറ്റുകൾ.

എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും തോന്നിയില്ല. ഒരു കെട്ട് ടിക്കറ്റ് മെല്ലെ അരക്കെട്ടിലേക്ക് താഴ്ത്തി. 52 ടിക്കറ്റുകളായിരുന്നു മുക്കിയത്. ഒരു ടിക്കറ്റിന് 500 രൂപയാണ്. ആരും കണ്ടില്ലെന്ന ധൈര്യത്തോടെ മെല്ലെ കാസർകോട്ടേക്ക് ബസ് കയറി. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ലോട്ടറി കടയിലെ മൂന്ന് സിസിടിവി കാമറകളും ഒപ്പിയെടുത്തു. തിരക്കിനിടയിൽ അന്തം വിട്ടുപോയ ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരനെ ശകാരിക്കാതെ ഏജൻ്റ് കൊയിലാണ്ടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം പരാതി നൽകിയതോടെ പൊലീസിനും പിന്നെ രക്ഷയില്ലാതായി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ഫോട്ടോയും എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലേക്കും കൈമാറി. ഒടുവിൽ കാസർകോട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിയെത്തി. ആൾ ഇവിടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ എസ്ഐയും സംഘവും കാസർകോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

ആളെ കൈയോടെ ഏറ്റുവാങ്ങി. വരുന്ന വഴിയിൽ കഥകളൊക്കെ കൂടെയുള്ള പൊലീസുകാർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഏത് കച്ചവടത്തിനും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് അബ്ബാസ്, കുടുംബവും കുട്ടികളുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും കാസർകോട്ടെ വീട്ടിൽ സഹോദരിയെയും സഹോദരി പുത്രനെയും മാത്രമാണ് പൊലീസ് കണ്ടത്. എങ്ങനെ കൊയിലാണ്ടി എത്തിയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, ഓണത്തിന് പൂക്കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊയിലാണ്ടി വന്നിരുന്നു.

ആ സമയത്താണ് ഇവിടുത്തെ ലോട്ടറി കടകളിൽ കയറിയത്. പല കടകളിൽ നിന്നും നേരത്തെയും ലോട്ടറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനമായി 60,000 രൂപയാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചത്. അതൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ലോട്ടറി എടുത്തു തന്നെ തീർത്തു. കേരള സർക്കാരിന് വലിയ തരത്തിൽ ലോട്ടറിയിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അബ്ബാസ്.

പക്ഷേ സംഗതി തെളിവോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഇനി ജയിലിൽ കഴിയണം. സഹോദരിയും പുത്രനും കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അബ്ബാസിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. റീട്ടെയിൽ കടയിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ തന്ത്രപൂർവം ടിക്കറ്റുകൾ താഴ്ത്തിയത്. ഒരു പക്ഷേ അബ്ബാസ് എടുത്ത ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾക്കത് മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും.

അവിടെയും ചെറിയൊരു പഴുതുണ്ടെന്ന് ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരനായ സുഭാഷ് പറയുന്നു. കാരണം ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ടിക്കറ്റുകൾ പൊക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായ കൗണ്ടർ ഫയൽ അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അത് ലോട്ടറി ഏജൻസിയിലേക്ക് കൈമാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല.

എന്നാൽ റീട്ടെയിൽ കടയിൽ നടന്ന ഈ മോഷണത്തിൽ ഏതൊക്കെ ടിക്കറ്റ് ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നതിൽ ഒരു കൃത്യതയും വ്യക്തതയും കടക്കാരന് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരാൾ മുകളിലുള്ളപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പാടാണ്. എന്തായാലും ബംബർ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും അബ്ബാസിന് ഇത് വല്ലാത്തൊരു അടിയായി പോയി. ബംബർ കള്ളൻ എന്ന പേരും ചാർത്തി കിട്ടി.

