മലയണ്ണാൻ, കുരങ്ങ്, കാട്ടുപന്നി, ആന പ്രധാന പ്രശ്‌നക്കാര്‍; വനം വകുപ്പിന്‍റെ യജ്ഞത്തിൽ പരാതി പ്രവാഹം

കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനിൽ മാത്രം സെപ്തംബർ 24 വരെ 1061 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്.

HUMAN WILDLIFE CONFLIC FOREST FOREST DEPARTMENT KOZHIKODE
മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ യജ്ഞം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 4:57 PM IST

കോഴിക്കോട്: മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ യജ്ഞത്തിൽ പരാതി പ്രവാഹം. ഉത്തര മേഖലയിലെ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ ലഭിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനിൽ മാത്രം സെപ്റ്റംബർ 24 വരെ 1061 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത്. താമരശ്ശേരി, പെരുവണ്ണാമൂഴി, കുറ്റ്യാടി റേഞ്ചുകളിലെ പരാതികളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്ന് മാത്രം പരാതികളുടെ എണ്ണം 500 കടന്നു. നിലവിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ. വയനാട് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 469ഉം, കണ്ണൂർ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 435ഉം, കാസർഗോഡ് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 171 പരാതികളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയണ്ണാൻ, കുരങ്ങ്, കാട്ടുപന്നി, ആന എന്നിവയുടെ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളാണ് കൂടുതലും. വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം വീട് ഒഴിഞ്ഞുപോകേണ്ട അവസ്ഥയും കൃഷി നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥയുമാണ് ഭൂരിപക്ഷം പരാതികളിൽ പറയുന്നത്. നഷ്ടപരിഹാര തുക ലഭിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചും ചില പരാതികൾ ഉണ്ട്.

മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ യജ്ഞം (ETV Bharat)

ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ കെ.വി. ബിജു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഓരോ റേഞ്ചിലും ആദ്യം പരാതികൾ പരിശോധിക്കും. പരാതിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് തീർപ്പാക്കേണ്ടത് റേഞ്ച് തലത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം പരാതി ഡിവിഷനിലേക്ക് കൈമാറും. അവിടെയും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തവയാണ് സർക്കാർ തലത്തിലേക്ക് കൈമാറുക. വന്യജീവി ആക്രമണം വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് പരാതികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുവെന്നും നഷ്ടപരിഹാര തുക ലഭിക്കാൻ തടസ്സമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും എഫ്.ആർ.ഒ. പറഞ്ഞു.

45 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് പരാതി ശേഖരണം. മലയോര മേഖലയിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസുകളിലും പരാതി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ വനം വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ റേഞ്ച്, ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ പരാതികൾ പരിശോധിക്കും. ജില്ലാതലത്തിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സമിതിയാണ് പരാതികൾ പരിശോധിക്കുക. അതിസങ്കീർണമായ പരാതികൾ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 30 വരെയായിരിക്കും. മന്ത്രിമാരും വകുപ്പ് മേധാവികളും ജനപ്രതിനിധികളും ഈ മൂന്നാംഘട്ട യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ക്ലസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ചാണ് പരിഹാര നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുക. കേരളത്തിൽ മനുഷ്യരും വന്യജീവികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർധിച്ചുവരുന്നത് ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വനം വകുപ്പിനും സർക്കാരിനും ശക്തമായ സമ്മർദമുണ്ടാക്കി കൂടുതൽ നടപടികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ യജ്ഞം (ETV Bharat)

കേരള സർക്കാർ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷത്തെ 2024 മാർച്ച് 6-ന് ഒരു സംസ്ഥാന പ്രത്യേക ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നഷ്ടപരിഹാരം വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കാനായിരുന്നു ഈ നടപടി. 2023–24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 5500-ഓളം മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൃഷിനാശം, ജീവഹാനി, പരിക്കുകൾ, കന്നുകാലികളുടെ നഷ്ടം എന്നിവയാണ് കൂടുതലായുള്ളത്.

സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 273 പഞ്ചായത്തുകളെ സംഘർഷ മേഖലകളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 30 എണ്ണം അതീവ സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. വയനാട്, പാലക്കാട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികളും കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാട്ടാനകൾ, കാട്ടുപന്നികൾ, കുരങ്ങുകൾ എന്നിവയാണ്. ജീവഹാനിയിൽ പാമ്പുകടി മൂലമുള്ള മരണങ്ങളും വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ അറിയിക്കാൻ വനം വകുപ്പ് തുടങ്ങിയ യജ്ഞം (ETV Bharat)

വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആശ്രിതർക്കുള്ള എക്‌സ്‌ഗ്രേഷ്യ തുക 5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയായി സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണ പരിപാടിയുടെ ഒന്നാംഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

വർഷങ്ങളായി കിട്ടിയ പരാതികൾ പലതും ഫയലുകളിൽ ഉറങ്ങുകയോ കൊട്ടയിൽ പോകുകയോ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരാതികൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങുകയാണ്. അക്രമകാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ബിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയുള്ളൂ.

കേരളത്തിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതും സർക്കാരിന്‍റെ ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വനം വകുപ്പ് തിരക്കിട്ട് പരാതികൾ ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്നത്.

