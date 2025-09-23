'ഇതെന്തൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി? പിണറായിക്ക് പറ്റിയത് യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ കൂട്ട്'; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വിഡി സതീശൻ
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് എതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് വിഡി സതീശൻ. സർക്കാരിൻ്റെ 'നാടകങ്ങൾക്ക്' പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കില്ലെന്നും സതീശൻ.
Published : September 23, 2025 at 4:02 PM IST
മലപ്പുറം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും സിപിഎമ്മിൻ്റെയും നിലപാടുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ഒരേ പാതയിലാണെന്ന് പരിഹസിച്ച അദ്ദേഹം, ഓരോ മതത്തിനും പ്രത്യേക സംഗമങ്ങൾ നടത്തുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പ്രതികരണം.
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കാറിൽ കയറ്റിയതിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്ന സന്ദേശം വ്യക്തമായി എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ മതേതര നിലപാടുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിൽ രഹസ്യ ധാരണകളുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്നും ഇരുപാർട്ടികളും വെവ്വേറെ അയ്യപ്പ സംഗമങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാൽ മതിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
ബിജെപിയുടെ അതേ പാതയിലാണ് സിപിഐ (എം) സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന വിമർശനമാണ് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. സർക്കാരിൻ്റെ 'നാടകങ്ങൾക്ക്' പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കില്ലെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. വികസനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷം കൂട്ടുനിൽക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ്, ശബരിമലയുടെ പുരോഗമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് പമ്പാ തീരത്ത് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്. എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി ഉൾപ്പടെയുള്ള ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കൈതപ്രത്തിൻ്റെ അയ്യപ്പശ്ലോകത്തോടെയാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത്.
ഉത്തർ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ആശംസാ സന്ദേശം ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ വേദിയിൽ വായിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചു. പിണറായി വിജയൻ നല്ല ഭക്തനാണെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാറിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി വേദിയിലെത്തിയത്. ഇതും പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കി.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയ ശേഖർ ബാബുവും പളനിവേൽ ത്യാഗരാജനുമാണ് സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തു നിന്ന് എത്തിയ മന്ത്രിമാർ. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കുന്ന 18 അംഗ സമിതി ആയിരിക്കും വികസന പദ്ധതികൾ നപ്പാക്കുക എന്നാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. അടുത്തമാസം രാഷ്ട്രപതി ശബരിമല സന്ദർശിക്കുമെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച ആശയവിനിമയം രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തീയതി സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.
