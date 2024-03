തിരുവനന്തപുരം: ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ തലസ്ഥാനത്ത് മത്സരം കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും തമ്മില്‍. രണ്ടു പേരും രാജ്യാന്തര പ്രശസ്‌തര്‍. ശശി തരൂര്‍ യുഎന്‍ അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയില്‍ പ്രശസ്‌തന്‍ (lok sabha election Most Important Candidates and constituency In Kerala) .

2006 ല്‍ യുഎന്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മല്‍സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട നയതന്ത്ര വിദഗ്‌ധന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍. 2009 മുതല്‍ 2010 വരെ മന്‍മോഹന്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി. 2012 മുതല്‍ 2014 വരെ മാനവവിഭവ ശേഷി സഹമന്ത്രി.

രാജീവ് ചന്ദ്ര ശേഖര്‍ നൈപുണ്യ വികസന, സംരംഭകത്വ വകുപ്പിന്‍റെയും ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്‌ ഐടി വകുപ്പിന്‍റെയും ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി. ഇല്ലിനോയിസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലേയും ഹാര്‍വാര്‍ഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലേയും പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ത്ഥി.

ടെക്നോക്രാറ്റ്. രാജ്യസഭയിലെ സജീവ അംഗം. ബിപിഎല്‍ നെറ്റ് വര്‍ക്ക് എന്ന രാജ്യത്തെ പ്രഥമ മൊബൈല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിന്‍റെ സ്ഥാപകന്‍. ഇന്‍റല്‍ ഐ 486 എന്ന ചിപ് സെറ്റിന്‍റെ ഉപജ്ഞാതാവ്.

ആറ്റിങ്ങല്‍: ആറ്റിങ്ങലില്‍ മത്സരം കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും മുന്‍ സംസ്ഥാന മന്ത്രിയും തമ്മില്‍. വി മുരളീധരന്‍ എബിവിപി സംസ്ഥാന ഓര്‍ഗനൈസിങ്ങ് സെക്രട്ടറിയായും അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയായും ദീര്‍ഘ കാലം പ്രവൃത്തിച്ച വി മുരളീധരന്‍ ഇന്ന് ബിജെപി തലപ്പത്തുള്ള പല പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പവും പ്രവൃത്തിച്ചിരുന്നു.

ജെപി നദ്ദ, സുശീല്‍ മോഡി, മുരളീധര്‍ റാവു, വിനോദ് താവ്ഡേ എന്നിവര്‍ അന്ന് മുരളീധരന്‍റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരായിരുന്നു. അന്തരിച്ച നേതാക്കളായ അനന്തകുമാര്‍, ബാല്‍ ആപ്തേ എന്നിവരും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. 1998 ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില്‍ വെങ്കയ്യ നായിഡു അധ്യക്ഷനായിരിക്കേ പാര്‍ട്ടി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിന്‍റെ ചുമതല മുരളീധരനായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയില്‍ ആദ്യം വൈസ് ചെയര്‍മാനായും പിന്നീട് ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറലായും നിയമിതനായി. 2018 ല്‍ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2019 മുതല്‍ കേന്ദ്ര വിദേശ കാര്യ സഹമന്ത്രിയാണ്.

അടൂര്‍ പ്രകാശ് ആറ്റിങ്ങല്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്നുള്ള സിറ്റിങ് എംപിയാണ്. നിയമസഭയില്‍ ഏറെക്കാലം കോന്നി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അടൂര്‍ പ്രകാശ് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയില്‍ രണ്ടു തവണ മന്ത്രിയായിരുന്നു. സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, കയര്‍, ആരോഗ്യം, റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായിരുന്നു. 2019ല്‍ ആദ്യമായി ലോക്‌സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ഉള്‍പ്പെട്ട പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലം 2019 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിലെ ആന്‍റോ ആന്‍റണി തുടര്‍ച്ചയായി ജയിച്ചു വരുന്ന മണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ തവണ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. മൂന്നു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് വോട്ടു പിടിച്ച് ബിജെപി നേതാവ് കെ സുരേന്ദ്രന്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു വന്ന മണ്ഡലം ബിജെപി ഇത്തവണ ഏറെ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിക്കുന്ന സീറ്റുകളിലൊന്നാണ്.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ തല മുതിര്‍ന്ന നേതാവുമായ എകെ ആന്‍റണിയുടെ മകന്‍ അനില്‍ ആന്‍റണിയാണ് പത്തനംതിട്ടയില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. എഐസിസിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ-ഡിജിറ്റല്‍ വിഭാഗത്തിന്‍റെ ദേശീയ കണ്‍വീനറായിരുന്ന അനില്‍ ആന്‍റണി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്‌തരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു.

കെപിസിസി യുടെ ഡിജിറ്റള്‍ മീഡിയ കണ്‍വീനറായും പ്രവൃത്തിച്ച അനില്‍ ആന്‍റണി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജനുവരിയിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വിടാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ ആറിന് ബിജെപിയിലെത്തിയ അനിലിന് മികച്ച പരിഗണനയാണ് ലഭിച്ചത്.

പാര്‍ട്ടിയിലെത്തി മൂന്നു മാസം തികയുന്നതിനിടെ ഓഗസ്‌റ്റില്‍ പാര്‍ട്ടി അനില്‍ ആന്‍റണിക്ക് നല്‍കിയത് ഡബിള്‍ പ്രമോഷനായിരുന്നു. ആദ്യം ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയാക്കിയ അനില്‍ ആന്‍റണിയെ പാര്‍ട്ടി ദേശീയ വക്താവായും നിയോഗിച്ചു.

കത്തോലിക്കാ സമുദായത്തില്‍ നിന്നുള്ള നേതാവെന്ന നിലയില്‍ വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അനിലിന്‍റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ബിജെപി കേരളത്തില്‍ പ്രബല ന്യൂന പക്ഷമായ ബിജെപിയെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം അനിലടക്കമുള്ളവരെ ഏല്‍പ്പിച്ചു.

അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യന്‍ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള 4 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളടങ്ങുന്ന പത്തനംതിട്ടയില്‍ അനില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി എത്തുന്നത്. പത്തനംതിട്ടയിലെ റാന്നി, തിരുവല്ല, ആറന്‍മുള മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ്‌ സഭയ്ക്ക് സ്വാധിനമുണ്ട്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പൂഞ്ഞാര്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ കത്തോലിക്കര്‍ക്ക് മേല്‍ക്കൈ.

മാര്‍ത്തോമാ , പെന്തക്കോസ്‌ത വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും ചില മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സ്വാധിനമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പരിഗണിച്ചാണ് അനില്‍ ആന്‍റണിയെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി നിശ്ചയിച്ചത്. ക്രിസ്ത്യന്‍ സഭകളുടെ പിന്തുണ നേടുന്നതിനുള്ള പൊരിഞ്ഞ പോരാണ് ഇത്തവണ മൂന്നു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും നടത്തുക.

ബിജെപിക്ക് നായര്‍ ഈഴവ വോട്ടുകളിലും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. മുന്‍ ധനകാര്യ മന്ത്രിയും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ടിഎം തോമസ് ഐസക്കാണ് ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. പാര്‍ട്ടി സംഘടനാ സംവിധാനത്തിലെ ദൗര്‍ബല്യമാണ് സിപിഎം മണ്ഡലത്തില്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി.

ആസൂത്രണ വിദഗ്‌ധനും മുന്‍ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഐസക്കിന്‍റെ വ്യക്തി പ്രഭാവവും ധനകാര്യ വിദഗ്‌ധനെന്ന പരിവേഷവും സമുദായ വോട്ടുകള്‍ക്കൊപ്പം അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് സിപിഎം പ്രതീക്ഷ.

വയനാട്: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വീണ്ടും മല്‍സരിക്കാനെത്തുന്ന വയനാടാണ് മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയ മണ്ഡലം. ഇത്തവണ വയനാട്ടിലെ മത്സരം ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് രാഹുലിന്‍റെ എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ പശ്ചാത്തലമാണ്. ദേശീയ തലത്തില്‍ ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര പടുത്തുയര്‍ത്താന്‍ രാഹുലിനൊപ്പവും നിതീഷ് കുമാറിനൊപ്പവും അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ച സിപിഐ നേതാവ് ഡി രാജയുടെ ഭാര്യ ആനി രാജയെയാണ് ഇടതുമുന്നണി വയനാട്ടില്‍ നിശ്ചയിച്ചത്.

പോരാളികളിലെ അപൂര്‍വ്വത മാത്രമാണ് വയനാട്ടിലെ മത്സസരം ജനശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടു വരുന്നത്. വിധിയെഴുതുന്നത് വോട്ടര്‍മാരാണെങ്കിലും വയനാട്ടില്‍ യുഡിഎഫും രാഹുലും വിജയത്തില്‍ കുറഞ്ഞൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. നാലരലക്ഷമെന്ന കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ രാഹുലിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് നല്‍കുന്ന ആത്മ വിശ്വാസം അത്രക്ക് വലുതാണ്.

തൃശൂര്‍: മുന്‍ കൃഷി മന്ത്രി വിഎസ് സുനില്‍ കുമാറും നടനും മുന്‍ രാജ്യസഭാംഗവുമായ ബിജെപി നേതാവ് സുരേഷ് ഗോപിയും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരന്‍റെ മകന്‍ കെ മരളീധരനും മത്സരിക്കുന്ന തൃശൂരിലെ പോരും മലയാളികളാകെ ഉറ്റു നോക്കുന്നതാണ്.

വടകരയിലെ സിറ്റിങ് എംപിയായ മുരളീധരന്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് തൃശൂരിലെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായെത്തുന്നത്. അടുത്തിടെ സഹോദരി പത്മജ വേണുഗോപാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നത് മുരളിക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.

വടകര: വടകരയില്‍ രണ്ട് സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. മട്ടന്നൂര്‍ എംഎല്‍എയും മുന്‍ മന്ത്രിയും സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ കെകെ ശൈലജയെ നേരിടുന്നത് മുന്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റും നിലവിലെ പാലക്കാട് എം എല്‍എയുമായ ഷാഫി പറമ്പിലാണ്.

ഇവരിലാരു ജയിച്ചാലും നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് (പാലക്കാട്,മട്ടന്നൂർ) ഉറപ്പാണെന്നതാണ് വടകര തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ വിശേഷം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂര്‍ മണ്ഡലത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്‌ണന്‍റെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിത്വമാണ്. സിറ്റിങ് എംപി രമ്യാ ഹരിദാസ് തന്നെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി.