കന്നി വോട്ടര്‍മാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷന്‍ വേണ്ട; വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഇങ്ങനെ.. - How to vote in India

By ETV Bharat Kerala Team Published : Apr 24, 2024, 8:31 PM IST